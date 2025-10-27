İBB'de verilerin sızdırılmasında şüpheliler hakkında karar verildi: Milyonlarca kişinin bilgileri 2 ülkeye gönderilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, 3.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'darkweb'de satışa çıkartıldığı, aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB Hanem' isimli alt uygulama içerisinde 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı ve firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesildiği iddia edilmişti.

15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konuya ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden 7'si programlarda yönetici olduğu, örgüt yöneticileri ile ilişkisi bulunduğu ve verilerin işlenmesi ile gönderilmesinde dahili bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 8 şüpheli de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

6 TUTUKLAMA KARARI

Mahkemede ifadeleri alınan ve tutuklanma talebiyle sevk edilen 7 şüpheliden 6’ı tutuklandı. Mahkeme, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

KİŞİSEL VERİLERİN ALMANYA VE AMERİKA'YA GÖNDERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan detaylar savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüphelilerden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’a ait ses kaydında önce tüm İstanbul'un, sonrasında tüm Türkiye'nin kişisel verilerini ve konum bilgilerini ele geçirip kullanma niyetlerini belirttiği öne sürüldü. Bunun üzerine Başsavcılıkça verilen talimat sonucu İBB Başakşehir Veri Merkezi'nde arama çalışmaları yapıldığı, bunun sonucunda ise ‘İstanbul Senin’ uygulaması içerisine işlenmiş 4.7 milyon kişinin kişisel verileri ile konum bilgilerinin birleştirilerek Almanya ve Amerika’ya gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

VERİLER MAİL OLARAK GÖNDERİLMİŞ

Söz konusu verilerin yurt dışına gönderilmesiyle ilgili KVKK'nın cevap yazısında "İBB'nin yurt dışına kişisel veri gönderilmesi için herhangi bir izin veya bildirim" yapmadığının anlaşıldığının aktarıldığı sevk yazısında, USOM incelemesinde ise İBB bünyesinde kurulan ‘İBB Hanem’ isimli uygulama içerisine 11 milyondan fazla vatandaşa ait seçim sandık verilerinin yüklendiği, alınan ifadelerde seçim sandık verileriyle kişilerin konum bilgilerinin eşleştirme çalışmalarının yürütüldüğü, bu çalışmalara ek olarak kişilerin İBB bünyesindeki diğer bilgilerinin de işlenmeye çalışıldığı, örgütün amaçları doğrultusunda tüm İstanbulluların sandık verilerini ele geçirerek İBB bünyesinde elde ettiği diğer verilerle birleştirerek örgüt amaçları kapsamında çalışmalar yürütüldüğü ve ‘İBB Hanem’ içerisinde bulunan ve özel nitelikli kişisel veri olan sandık verilerinin üçüncü kişilere mail olarak gönderildiği belirtildi.