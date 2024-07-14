İBB'den şehit ailesine büyük ayıp! Kaymakam müdahale etti

14 Temmuz 2024 10:16 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:16

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde FETÖ terör örgütüne bağlı hain darbeciler tarafından kalbinden vurularak şehit edilen 21 yaşındaki Batuhan Ergin'in acılı babası Ahmet Ergin, oğlunun mezarındaki yıpranan Türk bayrağının değiştirilmesini istedi.

Güvenlik görevlisi aracılığıyla Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğüne başvuran acılı baba, “Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, onu da şehidin babası değiştirsin” yanıtıyla yıkıldı.

Baba Ahmet Ergin İBB'ye tepki göstererek, “Oğlum 15 Temmuz şehidi olduğu için mi bu bayrağı değiştirmek zor geliyor” derken; yıpranan Türk bayrağı ise Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından değiştirildi.

"ŞEHİDİN BABASI DEĞİŞTİRSİN!"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında evlatlarını kaybeden acılı aile aradan 8 yıl geçtikten sonra yeniden acılı bir olayla karşı karşıya kaldı. Şehit Batuhan Ergin'in mezarı başındaki Türk bayrağının yıprandığını gören acılı baba, Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü'ne güvenlik görevlisi aracılığıyla talebini iletti.

Birkaç gün sonra şehit oğlunun mezarı başına gittiğinde bayrağın değiştirilmediğini gördü. Güvenliğe isteğini bir kez daha yineledi. Ancak Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü'nden gelen “Bizim sorumluluğumuzda değil onu da şehidin babası değiştirsin” yanıtı acılı babayı adeta yıktı. Duruma tepki gösteren baba Ahmet Ergin, olayı Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e anlattı. Şehidin kabri başındaki yıpranan Türk bayrağı kısa süre içinde yenisiyle değiştirildi.

15 Temmuz gecesi şehit olan 21 yaşındaki Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin o geceyi şöyle anlattı:

"BANKALARDAKİ SIRAYI GÖRÜNCE ÇOK KIZMIŞTI"

“Batuhan bir arkadaşının evinde televizyon seyrederken darbe olduğunu öğrendi. Ben de kendisini bu konu hakkında uyarmıştım 'eve gel' diye. Batuhan sonra sokağa çıktı. Ardından marketlerdeki, bankamatikteki kuyruğu görüp sinirlendi ve 'aldığınız ekmekler ve makarnalar bitmeyecek mi sanki, vatan elden gidiyor siz ekmek makarna peşine düşmüşsünüz' dedi. Batuhan, arkadaşıyla birlikte Ortaköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne tankların önünde darbeye direnmek için geçti. Askerden de yeni gelmişti zaten. Oğlum, kalbinden tek kurşunla vurularak şehit edildi.”





"15 TEMMUZ ŞEHİDİ OLDUĞU İÇİN Mİ?"

Mezarlıklar Müdürlüğünden aldığı cevap ile yıkılan şehit babası Ergin şöyle devam etti:

"Bu arkadaşın Türklüğünden de şüphe ediyorum. Acaba oğlum 15 Temmuz şehidi olduğu için mi bu bayrağı değiştirmek zor geliyor. Senin 15 Temmuz'la bir bağlantın mı var? Her kurum içerisinde bir tane çıbanbaşı, hadsiz vardır. Ben bu olayı bütün Mezarlıklar Müdürlüğüne yıkmıyorum. Aynı gün olayı Beşiktaş Kaymakamımız Oğuzhan Bingöl'e anlattım.

Sağ olsun ertesi gün bayrağı değiştirdi. O günden sonra vatandaşlardan ve resmî kurumlardan bana onlarca bayrak hediye edildi. Sorun bayrak değil sorun bu şahsın bana karşı almış olduğu tavır. Sen 15 Temmuz darbesine destek olan kişilerden misin de bu bayrağı değiştirmek istemiyorsun? O kadar olay oldu ama kimse beni arayıp da özür dilemedi. Hiçbir olay olmamış gibi herkes kulağının üzerine yattı.” İfadelerini kullandı.