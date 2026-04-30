Saray ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan köpek saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti. Küçük çocuğun amcasının oğlu A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Yaşanan feci olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Saray Belediyesinden bir personel gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Çiftçi’den Van’daki köpek saldırısına ilişkin açıklama: İhmal ve kusuru bulunanlar hakkında süreçler titizlikle yürütülecek Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen köpek saldırısında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti ve soruşturma kapsamında bir belediye personeli gözaltına alındı. Saray ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan köpek saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan çocuğun amcasının oğlu A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Saray Belediyesinden bir personel gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ihmal veya kusuru bulunanlar hakkında adli ve idari süreçlerin hassasiyetle yürütüleceğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada olayla ilgili ihmal ya da kusuru bulunanlar hakkında gerekli adli ve idari süreçlerin hassasiyetle yürütüleceğini belirtti.

Bakan Çiftçi açıklamasında

“Van ilimizin Saray ilçesinde 5 yaşındaki evladımız Hamza Özsoy’un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Tedavisi devam eden yavrumuz Ayaz Özsoy’a Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum.

Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz.

Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız.” İfadelerini kullandı.

