Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan işçilerin maaş ve hukuki haklarda yaşadıkları mağduriyet nedeniyle Ankara'ya yürüyüş yapmaları ve açlık grevine geçmeleri, soruna dikkatleri çekerken İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıda önemli bir aşama kaydedildi ve işçiler eylemlerini sonlandırdı.

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi madencilerin sorununu çözen toplantıyı anlattı Eskişehir'deki Doruk Madencilik işçilerinin maaş ve hukuki haklar konusundaki mağduriyetleri nedeniyle başlattığı yürüyüş ve açlık grevi, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantı sonrası sona erdi. İşçilerin yaşadığı mağduriyet nedeniyle Ankara'ya yürüyüş ve açlık grevi eylemleri gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan toplantıda taraflar bir araya geldi ve önemli bir aşama kaydedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik' diyerek süreci değerlendirdi. Mutabakat sonrası işçilerin eylemlerini sonlandırması ve güvenlik güçlerine çiçek vermesi birlik ruhunun tezahürü olarak yorumlandı. Bakan Çiftçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın süreci sağduyu ile yönettiğini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e yaptığı açıklamada "Alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik." diyerek çözüm getiren o toplantı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"ALIN TERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Bakan Çiftçi "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta altını çizdiği ve AK Parti iktidarları döneminde ortaya koyduğumuz "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı, bizim için sadece bir söz değil, devlet yönetimimizin temel rehberidir." diyerek emeği, alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik." şeklinde konuştu.

"İŞÇİLERİMİZİN SESİNE KAYITSIZ KALAMAZDIK"

Çiftçi, işçilerle ilgili sürecin doğrudan İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek "Bu manada maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. 2 gün önce işveren tarafıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, dün de İçişleri Bakanlığı'mızın koordinasyonunda tarafların bir araya gelmesi ve ilgili tüm paydaşların katılımıyla ortak bir zeminin oluşturması için elimizden gelen çabayı gösterdik. Yürütülen bu diyalog sürecinin, kısa sürede olumlu sonuç vermesini ve bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık." dedi.

"İŞÇİLERİN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE ÇİÇEK VERMESİ BİRLİK RUHUNUN TEZAHÜRÜ"

"Bu mutabakat sonrası emekçilerimizin grevi kolluk güçlerimize çiçek vererek sonlandırması milletimizin özünde taşıdığı devletine olan saygı, güven, vakar ve birlik ruhunun tezahürü olmuştur." diyen Çiftçi "Bu mutabakat neticesinde eylemin sona ermesi; hem çalışma barışının tesisi hem de hakların teslimi açısından son derece önemli ve sevindirici bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ PROVOKASYONA FIRSAT VERMEDİ"

Çiftçi konuşmasında "Özellikle ifade etmek isterim ki; işçi kardeşlerimiz ve sendika temsilcilerimiz, süreci istismar etmek isteyen çevrelere fırsat vermemiş, sağduyulu ve vakur bir duruş sergilemiştir. Bu duruşu sergileyerek toplum huzurumuzun korunmasına katkı sağlayan tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum." cümlelerine de yer verdi.

"DEVLET İŞÇİSİNİN YANINDA"

"Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de işçisinin yanındadır." diyen "Alın teri kurumadan emeğin karşılığını verme kararlılığımızdan hiçbir şart altında geri adım atmayız." ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"Emeğin hakkını korumak, sosyal adaleti güçlendirmek ve vatandaşımızın onurlu bir yaşam sürmesini teminat altına almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürütmek suretiyle hem maden ocağının açık kalmasını hem de işçi kardeşlerimizin haklarını alabilecekleri imkanı sağlayarak sağduyu ile süreci yönettikleri için teşekkür ediyorum."