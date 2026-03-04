Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Türkiye-İran sınır kapılarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD ve İsrail'in saldırı başlattığı İran'a Türkiye'den açılan sınır kapılarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Çiftçi "Olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor" dedi. Bakan Çiftçi ayrıca İran'ın, vatandaşlarına ülkeden çıkmayı yasakladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Türkiye-İran sınır kapılarıyla ilgili açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
18:37
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
18:37

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerin hayırlı olsun ziyareti sırasında ABD-İsrail- İran arasında yaşanan gelişmelerle ilgili soru üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

"GÖÇ HAREKETLİLİĞİ MASAYA YATIRILDI"

Çiftçi "Hemen komşu ülkelerimizde yaşanan İran-ABD-İsrail gerilimi ve savaş ihtimaline ilişkin Türkiye'de de güvenlik ve başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Hafta sonu yaptığımız toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD başta olmak üzere ilgili tüm birimler katıldı. Toplantıda savaşın Türkiye açısından oluşturabileceği muhtemel etkiler ve özellikle göç hareketliliği ihtimali masaya yatırıldı" cevabını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Türkiye-İran sınır kapılarıyla ilgili açıklama

"SINIR KAPILARINDAKİ HAREKETLİLİK OLAĞAN SEYRİNDE"

Sınırlardaki geçişlerle ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Çiftçi, "İran sınırındaki Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valileriyle görüşerek sınır kapılarındaki durum yakından takip ediliyor. Paylaşılan verilere göre son günlerde Türkiye'ye giriş ve çıkış sayıları birbirine yakın seviyelerde seyrediyor. 3 Mart'ta Türkiye'ye giriş 2 bin 32, çıkış bin 966, 2 Mart'ta giriş bin 754, çıkış bin 938, 1 Mart'ta ise giriş bin 224, çıkış bin 591 kişi" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Türkiye-İran sınır kapılarıyla ilgili açıklama

"İRAN, VATANDAŞLARININ ÇIKIŞINI SONLANDIRDI"

Bakan Çiftçi, İran'ın aldığı karar doğrultusunda ise şu anda kendi vatandaşlarının ülke dışına çıkışına izin verilmediği, ancak Türkiye vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışına izin verildiği ifade ederek, "Bunların neticesinde stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor. Şu anda tedirgin olmamızı gerektirecek durum söz konusu değil" diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ÜZERİMİZE DÜŞENİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİYORUZ"

Bakan Çiftçi, İran'daki durumun Türkiye'deki ‘Terörsüz Türkiye' hedefini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin önemli bir başlık olduğunu belirterek sürecin devlet politikası olarak kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Çiftçi, "Bu süreç bir devlet politikası olarak yürütülüyor. İnşallah herhangi bir yol kazasına uğramadan başarıyla tamamlanır. Biz de olarak üzerimize düşeni titizlikle yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Türkiye-İran sınır kapılarıyla ilgili açıklama

Bakan Çiftçi, DEM heyetiyle de bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek heyetin hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu hem de sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin süreci dış destek almadan kendi imkanlarıyla yürüttüğünü vurgulayan Çiftçi, "Diğer ülkelerde bu tür süreçlerde dış destekler vardı. Biz ise kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye bu 50 yıllık prangadan kurtulacak. Bu süreç başarıya ulaşsın ki anneler artık ağlamasın. Ülkemizin enerjisini daha olumlu alanlara yönlendirebilelim" diye konuştu.

"ÇETELERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDİYORUZ"

İçişleri Bakanı Çiftçi, konuşmasında çeteler ve örgütleriyle mücadeleye de değindi. Göreve geldiği günden bu yana bu konunun öncelikleri arasında olduğunu belirten Çiftçi, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin istihbarat desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, "İnsanımızın huzurunu bozan, canına ve malına kasteden çetelerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede varsa üzerine gideceğiz" dedi. Çiftçi ayrıca uyuşturucuyla mücadele konusunun da İçişleri Bakanlığı'nın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

ETİKETLER
#terörle mücadele
#göç
#organize suç
#içişleri bakanlığı
#sınır güvenliği
#Gündem
