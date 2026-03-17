Yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik büyük bir operasyona daha imza atıldı. İçişleri Bakanlığı, 79 İlde düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 100 Milyon TL'lik vergi kaybının da önüne geçildiğini açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı açıkladı! 10 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi İçişleri Bakanlığı, 79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 337 şüpheli hakkında işlem yaparak 100 milyon TL'lik vergi kaybını önledi. 79 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 100 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. 42 adet yasa dışı sigara imalathanesi deşifre edildi. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"79 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 100 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. 42 adet yasa dışı sigara imalathanesi deşifre edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı tütün mamulleri, makaron ile elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

Tütün ve alkolden elektronik eşyaya, tarihi eserden akaryakıta kadar tüm kaçakçılık türlerine yönelik operasyonlarımıza devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

