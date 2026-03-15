İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kırmızı bültenle arana 32 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 32, Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçlu olmak üzere Toplam 72 suçlu; Gürcistan(54), Almanya(9), Karadağ(2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, K.K.T.C. ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.