Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ihale yolsuzluğu operasyonunda 2. dalga! 20 kişi daha gözaltına alındı

Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarına yönelik 11 Mart’ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, annesi ve 2 şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Uyan’a ait 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu.
BAZI EVRAKLARA EL KONDU
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.U.’nun belediyedeki ofisinde de arama yaptı. Aramada bazı evraklara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden özel kalem müdürünün annesi A.G.U., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Devam eden soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik bu sabaha karşı ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5’i devlet memuru olmak üzere 20 belediye çalışanı daha gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan’ın da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, belediyeden bazı firmalara doğrudan temin yöntemiyle gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları yapılmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle belediyeden firmalara aktarılan paraların, şüphelilerin adına alınan taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı öne sürüldü. Yapılan tespitlere göre söz konusu işlemler nedeniyle yaklaşık 16 milyon 582 bin lira kamu zararının oluştuğu değerlendirildi.