Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarına yönelik 11 Mart’ta operasyon düzenlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ihale yolsuzluğu operasyonunda 2. dalga! 20 kişi daha gözaltına alındı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma" suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan dahil 26 şüpheli gözaltına alındı ve yaklaşık 16,5 milyon TL kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Mersin'de "rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma" suçlarına yönelik iki dalga halinde operasyon düzenlendi. Operasyonun ilk dalgasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, annesi ve 2 şirket yetkilisi dahil 8 şüpheli gözaltına alındı ve Uyan'ın mal varlığına el konuldu. Soruşturmanın ikinci dalgasında 5'i devlet memuru olmak üzere 20 belediye çalışanı daha gözaltına alındı. Toplamda, aralarında Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Belediyeden doğrudan temin yöntemiyle gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımlarıyla yaklaşık 16 milyon 582 bin lira kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, annesi ve 2 şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Uyan’a ait 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu.

BAZI EVRAKLARA EL KONDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.U.’nun belediyedeki ofisinde de arama yaptı. Aramada bazı evraklara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden özel kalem müdürünün annesi A.G.U., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

OPERASYONDA 2. DALGA

Devam eden soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik bu sabaha karşı ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5’i devlet memuru olmak üzere 20 belediye çalışanı daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan’ın da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

16 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI İDDİASI

Öte yandan, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, belediyeden bazı firmalara doğrudan temin yöntemiyle gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları yapılmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle belediyeden firmalara aktarılan paraların, şüphelilerin adına alınan taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı öne sürüldü. Yapılan tespitlere göre söz konusu işlemler nedeniyle yaklaşık 16 milyon 582 bin lira kamu zararının oluştuğu değerlendirildi.