İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 suçlu Gürcistan’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 16 zanlının, Gürcistan’da icra edilen ortak operasyonla yakalandığını ve Türkiye’ye iade işlemlerinin başlatıldığını bildirildi.

Bakanlık açıklamasında

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla; kırmızı bültenle aradığımız R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A. D.C.B., O.K., O.M., T.F., S.A., ulusal seviyede aradığımız H.A., U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalandı." İfadeleri kullanıldı.