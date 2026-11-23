İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla siber suç şebekelerine yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonların bilançosunu paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı duyurdu: 12 il merkezli siber suç operasyonlarında 101 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, siber suç şebekelerine yönelik son 5 günde 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü. Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik operasyonlarda yakalananlardan 60'ı tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve yasa dışı bahis/kumar oynatıp reklamını yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin oltalama siteleri ve sosyal medya üzerinden ev satışı ile düşük faizli kredi temalarıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca firmalara yetkisiz erişim sağlayarak şirket içi belgeleri ve kişisel verileri ele geçirdikleri saptandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince geniş çaplı çalışma yürütüldü.

12 İL MERKEZLİ OPERASYONLARDA 101 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmalar neticesinde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda toplam 101 şüpheli yakalandı.

Adliyede işlemleri tamamlanan şüphelilerden 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyet ve adliyedeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

DOLANDIRICILIK VE VERİ HIRSIZLIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin işlediği suçlara ilişkin detaylar da kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda şüphelilerin;

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ile bu sitelerin reklamını yaptıkları,

Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "ev satış bedeli ve düşük faizli kredi" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,

Firmalara yetkisiz erişim sağlayarak şirket içi belgeleri ve kişisel verileri ele geçirdikleri tespit edildi.