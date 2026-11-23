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İstanbul
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla siber suç şebekelerine yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonların bilançosunu paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince geniş çaplı çalışma yürütüldü.
Çalışmalar neticesinde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda toplam 101 şüpheli yakalandı.
Adliyede işlemleri tamamlanan şüphelilerden 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyet ve adliyedeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin işlediği suçlara ilişkin detaylar da kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda şüphelilerin;
Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ile bu sitelerin reklamını yaptıkları,
Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "ev satış bedeli ve düşük faizli kredi" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,
Firmalara yetkisiz erişim sağlayarak şirket içi belgeleri ve kişisel verileri ele geçirdikleri tespit edildi.