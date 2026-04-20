İçişleri Bakanlığı duyurdu! 24 ilde DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yurt içinde terör örgütleriyle mücadele devam ediyor. 24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi.
DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan şüpheliler düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:
"DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"