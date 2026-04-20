SON DAKİKA!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 24 ilde DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik büyük bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 90 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 15:57

Yurt içinde terör örgütleriyle mücadele devam ediyor. 24 ilde Terör Örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 24 ilde DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye'de 24 ilde jandarma tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne üye olan, iltisaklı kişiler ve finans sağlayanlar ile propaganda yapan şüpheliler yakalandı.
Toplam 90 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 24 ilde DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var

DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan şüpheliler düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 24 ilde DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var

"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

'nın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 24 ilde DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"

https://x.com/TC_icisleri/status/2046196397838352686

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DEAŞ'a yönelik 52 ilde operasyon! 525 şüpheli gözaltına alındı
İki ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Finans ve eleman ağı deşifre oldu!
