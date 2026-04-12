Gündem
İki ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Finans ve eleman ağı deşifre oldu!

Şırnak ve Kocaeli'de DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Terör örgütüne finansal destek ve eleman kazandırdığı saptanan zanlıların adreslerinde çok sayıda mühimmat ve doküman ele geçirildi.

GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 23:17
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 23:17

ve 'de silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 5'i yurtdışı çıkış yasağı şeklinde tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şırnak ve Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak ve Kocaeli'de DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgüte finansal destek sağladıkları ve eleman temin ettikleri iddia edilen 9 şahıs gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 55 adet kartuş ve dijital materyaller ele geçirildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
5 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
FİNANS VE ELEMAN AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Şırnak ve Kocaeli'de, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerince, örgüte finansal destek sağladıkları ve eleman temin ettiklerine dair bilgiler elde edilen şüphelilere yönelik 9 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ: 4 TUTUKLAMA, 5 ADLİ KONTROL

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 55 adet kartuş ile çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Levent saldırısı sonrası 34 İlde DEAŞ operasyonu, 198 gözaltı!
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
ETİKETLER
#kocaeli
#deaş
#şırnak
#terör operasyonu
#Adli Kontrol
#Gündem
