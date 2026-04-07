Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Yurt içinde terör örgütlerine karşı verilen mücadele aralıksız sürüyor. Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyon düzenlendi.

39 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan çalışmada; Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir’de belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.