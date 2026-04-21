Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında “Rüşvet vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, rüşvet vermek suçundan aldığı hapis cezası sonrası geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle soruşturma yürütülmüştür. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Demirçalı'ya 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası vermiştir. İçişleri Bakanlığı, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca Demirçalı'yı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırmıştır.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

https://x.com/TC_icisleri/status/2046537042717184253