İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı

Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında “Rüşvet vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.
İçişleri Bakanlığı da Demirçalı'nın Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."