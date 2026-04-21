Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ataşehir’de rüşvet çarkı! Milyon dolarlık ödemeler deşifre oldu: 'Başkan pound seviyor'

Ataşehir’de yürütülen büyük soruşturmada şüpheli müteahhit Hümeyra Ökcün’ün ifadesi ortaya çıktı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in müteahhide yönelik tehditleri, milyon dolarlık ödeme trafiği, belediye yöneticileri arasındaki rüşvet paylaşımı tartışmaları, sahte belgeler ve baskı zinciri soruşturma dosyasına girdi. Ökcün ifadesinde belediyede sistematik bir rüşvet çarkı kurulduğu iddia etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 13:20

Ataşehir’de yürütülen büyük soruşturmada şüpheli müteahhit Hümeyra Ökcün ifade verdi. Ökcün, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile yaptığı görüşmeyi anlatarak “İstediğiniz tüm paraları verdim, iskanımı vermiyorsunuz” diyerek tepki gösterdiğini belirtti. Milyon dolarlık ödeme trafiği, belediye yöneticileri arasındaki rüşvet paylaşımı tartışmaları da soruşturma dosyasına girdi.

“BAŞKA YERLERDE NASIL ÇALIŞACAKSIN?” TEHDİDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren Hümeyra Ökcün, sürecin kırılma anını Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile yaptığı görüşme olarak anlattı. Ökcün, “İstediğiniz tüm paraları verdim, iskanımı vermiyorsunuz” diyerek tepki gösterdiğini, buna karşılık Adıgüzel’in kamulaştırma gerekçesi sunduğunu, ardından ise “Bu iş çözülmezse başka yerlerde nasıl çalışacaksın” sözleriyle baskı kurduğunu beyan etti. Bu görüşmenin ardından sürecin daha da sertleştiğini, yaşananların artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığını ifade etti.

“2 MİLYON DOLAR VERMEZSEN RUHSAT YOK”

Müteahhit Hümeyra, 2021’de inşaata başlarken belediyeden mimar tavsiyesi aldığını, 130 bin metrekarelik proje kapsamında 2024 yılında yapı tadilat ruhsatı almak istediğinde belediyenin yönlendirdiği mimarın aracı olduğunu ve kendisinden başta 2 milyon dolar talep edildiğini anlattı. Bu talebin mimar Erhan Çelebi aracılığıyla iletildiğini belirten Ökcün, “Vermezsen 2 yıl ruhsat alamazsın” denilerek baskı kurulduğunu, yaklaşık 6 ay direndiğini ancak işlerinin kilitlenmesi üzerine ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ökcün, ifadesinde Erhan Çelebi’nin seçim sonrası belediye ile müteahhitler arasında aracı konumuna geldiğini, büyük projelerde rüşvet trafiğinin bu hat üzerinden yürütüldüğünü anlattı. Verilen paraların Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol’a ulaştırıldığını beyan eden Ökcün, sürecin sistematik şekilde işlediğini vurguladı.

YAPILAN ÖDEMELER ORTAYA ÇIKTI

Müteahhit Ökcün, yapı tadilat ruhsatı ve iskân süreçleri için yaptığı ödemeleri ayrıntılı şekilde sıraladı. Toplamda 3 milyon 926 bin dolar, 180 bin euro ve 150 bin pound ödeme yaptığını, bu paraların elden teslim edildiğini ve kayıt altına alındığını ifade etti. Ökcün’ün beyanına göre ödemeler şu şekilde gerçekleşti:

08.11.2024 – 375.000 Dolar
29.11.2024 – 32.160 Dolar
03.12.2024 – 662.038 Dolar
05.12.2024 – 362.000 Dolar
16.12.2024 – 150.000 Pound
16.12.2024 – 180.000 Euro
16.12.2024 – 460.000 Dolar
24.12.2024 – 220.000 Dolar
24.02.2025 – 500.000 Dolar
26.04.2025 – 125.000 Dolar
04.06.2025 – 30.000 Dolar
25.06.2025 – 24.993 Dolar
25.06.2025 – 25.000 Dolar
27.06.2025 – 10.000 Dolar
09.08.2025 – 100.000 Dolar
13.11.2025 – 250.000 Dolar
05.12.2025 – 500.000 Dolar
08.01.2026 – 250.000 Dolar

“10 MİLYON DOLARLIK BİR YÜKÜN ALTINA GİRDİM”

Ökcün, yalnızca bu ödemelerle sınırlı kalmadığını, harçlar ve diğer giderlerle birlikte toplamda yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yükün altına girdiğini ifade etti. Buna rağmen işlemlerinin sürekli geciktirildiğini, yeni taleplerle karşılaştığını ve sürecin bilinçli şekilde uzatıldığını söyledi.

Seçim sonrası belediye zabıtasının şantiyeye gelerek beton santralini kapatmaya çalıştığını anlatan Ökcün, işçilerin kaldığı alanlara dahi müdahale edildiğini, bu baskının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız’ın şantiyeye gelerek geri adım attığını ancak sonrasında taleplerin sistematik hale geldiğini belirtti.

“BAŞKAN POUND SEVİYOR” DETAYI

İskân sürecinde kendisinden 265 milyon TL harç çıkarıldığını söyleyen Ökcün, bu tutarın yüksek olduğunu düşündüğünü ancak meclis kararıyla yasallaştırıldığının kendisine bildirildiğini ifade etti. Bir aşamada ödediği 70 milyon TL’yi iskân verilmeyince geri istediğini beyan etti.

Müteahhit Ökcün, Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ı ve eşini Bodrum’da teknesinde ağırladığını, Yıldız’ın kendisiyle “Abla sen büyük müteahhit olamamışsın, iş takipçisi gibi her gün belediyeye geliyorsun” diyerek dalga geçtiğini anlattı. Ayrıca ödemelerin bir kısmının “Başkan Pound seviyor” denilerek İngiliz Sterlini olarak talep edildiğini beyan etti.

SAHTE TAHAKKUK FİŞİ SKANDALI

Dosyaya giren en dikkat çekici başlıklardan biri de sahte evrak oldu. Ökcün, iskân harcı yatırmak istediğinde kendisine verilen tahakkuk fişlerini kontrol ettiğini, sistemde karşılığı olmadığını gördüğünü, hatta başka bir şahıs adına düzenlenen fişin üzerinin kapatılarak kendi bilgileri yazılarak kendisine verildiğini fark ettiğini ifade etti.

İfade kapsamında yalnızca nakit para değil, farklı yöntemlerle de ödeme talep edildiğini belirten Ökcün, “eksik çöp konteyneri” gerekçesiyle belediyenin yönlendirdiği firmalara milyonlarca liralık ödeme yaptığını ancak hiçbir ürün teslim edilmediğini anlattı. Ayrıca yüz binlerce liralık A101 ve Boyner hediye kartlarının yanı sıra iPhone ve iPad gibi cihazların not kağıtlarıyla talep edildiğini ve teslim edildiğini beyan etti.

MÜTEAHHİT ONURSAL’IN KATILDIĞI CENAZEYİ BASTI

İskân sürecinde yaşanan gerilim sonrası Onursal Adıgüzel ile makamında tartıştığını belirten Ökcün, sinirli şekilde odadan ayrıldığını, ardından bir meclis üyesinin cenazesine giderek yaşananları dile getirmeyi planladığını ifade etti. Adıgüzel’in kendisini cenazede görünce şaşkınlık yaşadığını ve tavrını değiştirdiğini belirten Ökcün, bu sürecin ardından bir bloğun iskânının verildiğini söyledi.

İfadesinin sonunda dikkat çeken bir açıklama yapan Ökcün, süreç sonrası tehdit edildiğini, ifade değiştirmesi için baskı gördüğünü ve hem kendisinin hem ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini beyan etti. Şüphelinin avukatları ise müvekkillerinin soruşturmanın aydınlatılması için tüm bilgi ve belgeleri sunduğunu, sürece katkı sağladığını ve asıl mağdurun müteahhit olduğunu savundu.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
