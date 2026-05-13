Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İçişleri Bakanlığı personelinin görevde yükselme şartları değişti

İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan personellerin görevde yükselmelerini belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre sözlü sınav ve atanılan yerde çalışma şartları belirlendi. İşte yönetmelikle ilgili detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 21:49

Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, personelin sınav, atama ve görev sürelerine ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığı personelinin görevde yükselme şartları değişti

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle personelin sınav, atama ve görev sürelerine ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi.
İçişleri Bakanlığı emrine tahsis edilen 'ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü' kadrosu ilgili mevzuata eklendi ve yeni kadro unvanlarının nitelikleri belirlenerek sınav ilanına imkan tanındı.
Mühendis ve avukat unvanında görev yapanların şube müdürü kadrosuna başvurabilmesi sağlandı.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarına alınacak aday sayısı "5 katı"ndan "en fazla 2 katı"na düşürüldü.
Sınavlar sonucunda ataması yapılan adayların, atandıkları kadroda ve görev yerinde en az 3 yıl fiilen çalışması şartı getirildi, ancak belirli gerekçeler istisna tutuldu.
Yayımlanan yönetmeliğe göre, 111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine tahsis edilen "ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü" kadrosu ilgili mevzuata eklendi.

Bakanlığa tahsis edilen yeni kadro ünvanlarının (koruma ve güvenlik görevlisi hariç olmak üzere şehir plancısı, sosyal çalışmacı, çağrı karşılama memuru ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü) nitelikleri belirlenerek ilgili madde hükümlerine dahil edildi. Böylece bu kadroların, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında ilan edilebilmesine imkan tanındı.

Öte yandan, duyulan ihtiyaç doğrultusunda mühendis ve avukat ünvanında görev yapanların şube müdürü kadrosuna başvuruda bulunabilmesi sağlandı.

SÖZLÜ SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni düzenlemeyle, sınav ilanında hem görevde yükselme hem de ünvan değişikliği sınavına yer verilmesi durumunda adaylara her iki sınav için de atanma şartlarını taşıdıkları ünvanlı kadrolardan birer tanesine başvurma hakkı getirildi.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylara başarı puanı ve tercih sıralamasına göre talep edilen ünvan için ilan edilen kadrolardan yer tercihi yaptırılması da hüküm altına alındı.

Yazılı sınav sonuçlarına göre görevde yükselme ve ünvan değişikliği sözlü sınavlarına alınacak aday sayısı ise yeniden belirlendi. Mevcut mevzuatta "5 katı" olarak uygulanan kural, "en fazla 2 katı" şeklinde güncellendi.

ATANILAN GÖREV YERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMA ŞARTI

Sınavlar sonucunda ataması yapılan adayların, atandıkları kadroda ve görev yerinde en az 3 yıl fiilen çalışması şartı getirildi. Becayiş, sağlık, can güvenliği ve şehit ailesi gerekçeleri ise bu kuraldan istisna tutuldu.

Ayrıca, şube müdürü ve ilçe müdürü kadrolarına başvuruda bulunacak sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve şef ünvanlarında geçen alt hizmet süre şartının 1 Ocak 2027 tarihine kadar 2 yıl olarak uygulanabilmesini öngören geçici madde de yönetmelikte yer aldı.

