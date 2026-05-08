Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Tek tuşla acil yardım sistemi bayram öncesi geliyor: İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların acil durumlarda tek tuşla devlete ulaşmasını sağlayacak yeni yardım uygulamasının bayramdan önce devreye alınacağını açıkladı. Trafik kazası, yangın, saldırı ya da sağlık sorunu gibi durumlarda kullanılabilecek sistemin, KADES benzeri bir mantıkla çalışacağı belirtildi.

Tek tuşla acil yardım sistemi bayram öncesi geliyor: İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 22:53

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı programda yeni trafik düzenlemeleri, suç örgütleriyle mücadele, faili meçhullerle ilgili incelenen dosyalar gibi çok sayıda konu başlığına değindi. Bakan Çiftçi yeni bir acil yardım uygulaması üzerinde çalıştıklarını da duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Tek tuşla acil yardım sistemi bayram öncesi geliyor: İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni trafik düzenlemeleri, suçlarla mücadele ve acil yardım uygulaması gibi konularda açıklamalarda bulundu.
Ölümlü trafik kazalarında yüzde 16.7'lik bir azalma yaşandı.
Trafikteki asayiş olayları azaldı.
Motosiklet sayısındaki artış dikkat çekerken, motosiklet kazalarının toplam kazalardaki oranı yükseldi.
Motokuryelerin karıştığı trafik kazalarının oranı %19.8 olarak belirtildi.
Ekim ayına kadar sokak hayvanları sorununun çözüleceği ifade edildi.
Bayramdan önce, tek tuşla acil yardım sağlanacak yeni bir yerli ve milli uygulama devreye alınacak.
Trafik kazalarına ilişkin son verileri paylaşan Bakan Çiftçi bunun ülke ekonomisini de vurduğunu belirterek "Ölümlü trafik kazalarında yüzde 16.7'lik bir azalma var. Denetlediğimiz araç sayısı artarken işlem yapılan araç sayısının azalması, sürücülerimizin artık kurallara daha çok uyduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama can kaybının yaklaşık yüzde 10 oranında düştüğünü müjdeleyen Bakan, kurallara uyum kültürünün yerleşmeye başladığını belirtti.

Trafikte huzuru bozanlara karşı teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığını hatırlatan Bakan Çiftçi, "Artık bir kural ihlalinin videosu paylaşıldığı anda ekiplerimiz tespit ediyor ve plakaya ceza gönderiliyor. Takograf ihlali yüzde 78, drift atma yüzde 62, hız ihlalleri ise yüzde 60 oranında azaldı" sözleriyle denetimlerin kararlılığını aktardı.

Kask kullanmama, ehliyetsiz araç kullanma ve ters yön ihlallerinde de büyük düşüşler yaşandığını belirten Bakan, caydırıcılığın en üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı.

TRAFİKTEKİ ASAYİŞ OLAYLARI AZALDI

Trafikte yaşanan asayiş olaylarına karşı da sert tedbirlerin alındığını ifade eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yolda durup halay çekenler, kutlama yapanlar veya tartıştığı sürücüye silah-sopa gösterenlere karşı yapılan düzenlemelerle trafikteki asayiş olayları azalmaya başladı. Rakamlar gösteriyor ki maksat hasıl oldu, caydırıcılık sağlandı" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki araç hareketliliğine ilişkin çarpıcı verileri paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özellikle motosiklet sayısındaki devasa artışa dikkat çekti. 2019 yılında 3.3 milyon olan motosiklet sayısının 2025 yılında 7.3 milyona ulaştığını belirten Bakan Çiftçi, "Normal araçlardaki artış yüzde 5.9 iken motosikletlerdeki artış bunun tam iki katına ulaştı. 2019 yılında toplam kazaların yüzde 25.6'sı motosiklet kazalarından oluşurken, 2025'te bu oran %50.2'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

MOTOKURYE SORUNU

-Motokuryeler toplam motosikletliler içerisinde yüzde 1.4 gibi küçük bir oranı oluşturuyor ama karıştıkları trafik kazalarının oranı yüzde 19.8. Bu çok ciddi bir rakam"

SOKAK HAYVANLARI SORUNU İÇİN EKİM AYINA KADAR ÇÖZÜLECEK

-Bir, biz bu sene 2026 yılını organize suç çeteleriyle, yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadele yılı ilan ettik. İkincisi uyuşturucuyla mücadele, üçüncüsü de bu sokak hayvanlarıyla ilgili sorunu tamamen bitireceğimizi ifade ettik. Dolayısıyla bunun rakamlara yansımış halini de görüyoruz. Ekime kadar sorununu çözeceğiz.

"BAYRAMDAN ÖNCE UYGULAMAYA GEÇİLECEK: TEK TUŞLA YARDIM SİSTEMİ"

-Cep telefonlarına indirilebilecek tamamen kendi mühendislerimiz kendi yerli ve milli uygulamamız bu cep telefonuna indirildiğinde herhangi bir tehlike anında ona tıklamak suretiyle veya işte müracaat etmek suretiyle aynı nasıl mesela herhangi bir kadın bir şiddet durumuyla karşı karşıya kaldığında veya bir tehlike durumunda KADES'i bastığında kolluk kuvveti hemen müdahale ediyorsa bu yeni uygulamamız da aynı şekilde. Şu anda test aşamasına geldik. Herhalde bayramdan önce inşallah uygulamayı tamamen devreye almayı ve vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Son aşamaya geldik.

-Vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında diyelim ki trafik kazasıyla ilgili, sağlıkla ilgili, yangınla ilgili, afetle ilgili yani herhangi bir konuda 112 'yi arayıp derdini sıkıntısını anlatabiliyor. Daha kısa süre içerisinde vatandaşımızın devlete ulaşabilmesi, sıkıntısını, problemini aktarabilmesi ve devletin de hızlı reaksiyon alabilmesi için bu uygulamayı geliştirdik. yani vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında yani bu bir trafik kazası da olabilir, bir yangın da olabilir, bir saldırıya uğrama durumu da olabilir. Yani başına ne geldiyse hemen bir uygulamaya tıklamak suretiyle devletin ilgili birimlerinin harekete geçirilmesi noktasında süreci daha da kısaltacak, hızlandıracak ve kısa süre içerisinde de kendisine ulaşılabilecek bir uygulama.

