İETT otobüsünde şoke eden kavga! Yaka paça birbirlerine girdiler, çığlık sesleri dinmedi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:29
İstanbul Pendik'te İETT otobüsünde yaşanan kavganın görüntüleri şaşkına çevirdi. 'Yer' tartışması yüzünden birbirine giren yolcular yaka paça kavgaya tutuştu.
Pendik'te bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda, KM-23 hatlı İETT otobüsü Çamçeşme durağına yanaştığında yolcular arasında 'yer tartışması çıktı.
ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ
Büyüyen tartışmada yolcular birbirine girdi. Yolcular, kadın erkek dinlemeden yaka paça kavgaya tutuştu. Otobüsün içinden çığlık sesleri geldiği kavga görüntüleri şaşkına çevirdi.
Kavga nedeniyle otobüs bir süreliğine yoluna devam edemedi. Yaşanan tartışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı