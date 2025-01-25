İfşa listesine bu kez etli ekmek girdi! İçinden çıkan şoke etti 

25 Ocak 2025 20:29 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 20:36

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini her hafta güncellemeye devam ediyor. Kebap, sucuk, etli ekmek ve kıyma gibi gıda ürünlerinde yapılan sahtekarlıklar bir kez daha tepki çekti ve iştah kaçırdı. Konya'nın Meram ve Altınekin ilçelerinde yer alan işletmenin içinde çıkan herkesi şoke etti.

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Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa edildi: Etli ekmek değil kalpli ekmek!

Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa edildi: Etli ekmek değil kalpli ekmek!

Gıdada sahtekarlıklar listesine yenileri eklendi! Bakanlık tek tek ifşa ediyor: Ünlü baklavacı da aralarında

Gıdada sahtekarlıklar listesine yenileri eklendi! Bakanlık tek tek ifşa ediyor: Ünlü baklavacı da aralarında

Tarım ve Orman Bakanlığı​, geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana yayımladığı ifşa listesine yeni firmalar ekledi. Halk sağlığını tehlikeye atan ve ürünlerinde hile yapan işletmeler tek tek duyuruldu.

Kebap, kıyma, sucuk ve etli ekmek iç harcı gibi ürünlerde yapılan hileler bir kez daha tepki topladı.

Konya​'nın ünlü lezzeti etli ekmek de bu sahtekarlıklardan nasibini aldı. Meram​ ve Altınekin ilçelerinde faaliyet gösteren bazı firmalar, gıdada yaptığı usulsüzlükler 'pes' dedirtti.

SAKATAT, DERİ, KANATLI ETİ...

Karagöz Yöresel Ürünler firmasının kağıt kebabında kanatlı eti tespiti ile sakatat (taşlık) tespiti yapıldı. Teke Restaurant, Esen Etli Ekmek ve Kısmet Lokantası'nın etli ekmek iç harcında hile yapıldığı görüldü. Teke Restaurant, iç harca sakatat (baş eti) koyarken, Esen Etli Ekmek sakatat (taşlık) koydu. Kısmet Lokantası'nın etli ekmeğinde ise deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat (kalp) bulundu.

SUCUK VE KIYMADAN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ!

Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin dana sucuğunda kanatlı eti tespiti yapıldı. Bahçelievler'de faaliyet gösteren Sultan Et'in dana kıymasında ise kanatlı eti ile sakatat (taşlık) bulunduğu belirtildi.

Çimörsan firmasının ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti ile sakatat (taşlık) tespiti yapıldı. Bayrakoğlu Et Ürünleri'nin ısıl işlem görmüş piliç sucuk ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.