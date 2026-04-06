Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası tarafından yürütülen askıda parça uygulaması sayesinde kullanılmayan bisiklet parçaları ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. Çeyrek asırdır süren kampanya, bisiklet tutkunu çocukların yüzünü güldürüyor.

İhtiyacı olan alıyor, fazlası olan asıyor: Kayseri'de 'askıda bisiklet' uygulaması

HABERİN ÖZETİ İhtiyacı olan alıyor, fazlası olan asıyor: Kayseri'de 'askıda bisiklet' uygulaması Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası'nın 25 yıldır sürdürdüğü askıda parça uygulaması, kullanılmayan bisiklet parçalarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Uygulama, kullanılabilir durumda olan bisiklet parçalarının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak temin edilmesini sağlıyor. Bu kampanya, özellikle bisiklet tutkunu çocukların yüzünü güldürüyor. Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Luzumlar, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla bu uygulamayı yürütüyor. Haberde vites, fren, lastik ve jant gibi parçaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtiliyor. Uygulamanın, bir vatandaşın kullanmadığı bisiklet parçalarını ihtiyacı olan birine verilmesi talebiyle başladığı ifade ediliyor.

Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Luzumlar, askıda bisiklet parçaları uygulamasıyla çocukların ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Luzumlar bisikletlerinin parçalarını yenileyen vatandaşlardan çıkan ve kullanılabilir parçaları sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla ihtiyaç sahiplerine temin ediyor.

"EN SAĞLIKLI ULAŞIM ARACI BİSİKLET"

Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla vatandaşların bisikletlerini hatırlayıp sokağa çıktıklarını belirten Mehmet Luzumlar, en sağlıklı ulaşım aracının bisiklet kullanmak olduğunu belirtti.

Askıda bisiklet parçaları uygulamasına 25 yıldır devam ettirdiklerini dile getiren Luzumlar, "Kayseri'de bisikletin gelişimi için yaklaşık 45 yıldır emek veriyoruz. Bu emeklerimizde sahada sokakta insanlarımızın bisiklete bindiğini görmek oldukça keyif veriyor. Tarlaya attığımız tohumun çıkıp meyve vermesi diyebiliriz" diye konuştu.

İnsanların, yaz aylarının gelmesiyle bisikletlerini hatırlayıp sokağa çıkarması ve onların sağlıklı ulaşım aracında sağlıkla ve güvenle ulaşmaları için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Luzumlar, "Bir dostumuz vesilesiyle başladı bu durum. Kendi bisikletinden çıkardığı parçaları 'benim artık bu parçalara ihtiyacım yok ihtiyacı olan birisine verebilir misiniz?' demesiyle 25 yıl önce başladı" ifadelerini kullandı.

Mehmet Luzumlar, "Biz 25 yıldır arkadaşlarımızın getirmiş olduğu uygun parçaları uygun olan kişilere, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriyoruz. Askıda bisiklet parçası bizde mevcut. Vites, fren, lastik, jant elimizde var olanı, bırakılanları ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Şu anda bol miktarda yarış bisikleti lastiği, vites ve fren parçaları var" dedi.