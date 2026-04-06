Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İhtiyacı olan alıyor, fazlası olan asıyor: Kayseri'de 'askıda bisiklet' uygulaması

Kayseri'de 25 yıl önce başlatılan askıda bisiklet parçası uygulaması, kullanılmayan parçaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Kampanya sayesinde çocuklar ile dar gelirli vatandaşların yüzü gülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 14:45

Kayseri ve Motosiklet Tamirciler Odası tarafından yürütülen askıda parça uygulaması sayesinde kullanılmayan bisiklet parçaları ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. Çeyrek asırdır süren kampanya, bisiklet tutkunu çocukların yüzünü güldürüyor.

0:00 107
Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası'nın 25 yıldır sürdürdüğü askıda parça uygulaması, kullanılmayan bisiklet parçalarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.
Uygulama, kullanılabilir durumda olan bisiklet parçalarının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak temin edilmesini sağlıyor.
Bu kampanya, özellikle bisiklet tutkunu çocukların yüzünü güldürüyor.
Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Luzumlar, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla bu uygulamayı yürütüyor.
Haberde vites, fren, lastik ve jant gibi parçaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtiliyor.
Uygulamanın, bir vatandaşın kullanmadığı bisiklet parçalarını ihtiyacı olan birine verilmesi talebiyle başladığı ifade ediliyor.
Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Luzumlar, askıda bisiklet parçaları uygulamasıyla çocukların ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Luzumlar bisikletlerinin parçalarını yenileyen vatandaşlardan çıkan ve kullanılabilir parçaları sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla ihtiyaç sahiplerine temin ediyor.

"EN SAĞLIKLI ULAŞIM ARACI BİSİKLET"

Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla vatandaşların bisikletlerini hatırlayıp sokağa çıktıklarını belirten Mehmet Luzumlar, en sağlıklı ulaşım aracının bisiklet kullanmak olduğunu belirtti.

Askıda bisiklet parçaları uygulamasına 25 yıldır devam ettirdiklerini dile getiren Luzumlar, "Kayseri'de bisikletin gelişimi için yaklaşık 45 yıldır emek veriyoruz. Bu emeklerimizde sahada sokakta insanlarımızın bisiklete bindiğini görmek oldukça keyif veriyor. Tarlaya attığımız tohumun çıkıp meyve vermesi diyebiliriz" diye konuştu.

İnsanların, yaz aylarının gelmesiyle bisikletlerini hatırlayıp sokağa çıkarması ve onların sağlıklı ulaşım aracında sağlıkla ve güvenle ulaşmaları için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Luzumlar, "Bir dostumuz vesilesiyle başladı bu durum. Kendi bisikletinden çıkardığı parçaları 'benim artık bu parçalara ihtiyacım yok ihtiyacı olan birisine verebilir misiniz?' demesiyle 25 yıl önce başladı" ifadelerini kullandı.

Mehmet Luzumlar, "Biz 25 yıldır arkadaşlarımızın getirmiş olduğu uygun parçaları uygun olan kişilere, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriyoruz. Askıda bisiklet parçası bizde mevcut. Vites, fren, lastik, jant elimizde var olanı, bırakılanları ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Şu anda bol miktarda yarış bisikleti lastiği, vites ve fren parçaları var" dedi.

ETİKETLER
#bisiklet
#ihtiyaç sahipleri
#Sosyal Sorumluluk
#Askıda Parça
#Sağlıklı Ulaşım
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.