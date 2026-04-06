Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

İstanbul'da 'Mısırlı polis' skandalı: Kadınları taciz edip o anları paylaştı!

Sosyal medyada kendisini 'polis yardımcısı' olarak tanıtan Mısırlı bir adamın, İstanbul’da kadınlarla çektiği ve taciz iddiaları içeren videolar gündem oldu. Görüntülerde şahıs, halka açık alanlarda kadınlara yaklaşıp fiziksel temas kurmaya çalışıyor. Camide ibadet eden insanları kayıt altına alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Today
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 13:58
|
Sosyal medya platformlarında kendini Mısırlı bir 'polis yardımcısı' olarak tanımlanan şahıs; ’da kadınları ettiği ve uygunsuz davranışları kayda aldığı iddia edilen videoların internette yayılmasının ardından gündem oldu. Olay, hem Türk kullanıcılardan hem de şehirdeki toplumu üyelerinden sert tepki gördü.

Türkiye Today'de yer alan habere göre; kendisini 'polis yardımcısı' olarak tanıtan şahıs, internette dolaşan görüntülerde İstanbul’daki bir caminin içinde ibadet edenleri rahatsız ederken ve namaz sırasında video kaydı alırken de görülüyor.

VİDEOLAR HIZLA YAYILDI, TEPKİ BÜYÜDÜ

"arsalalybdh" adlı Instagram hesabı üzerinden paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. İzleyiciler, şahsın kadınlara rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını ve bu anları kaydettiğini iddia etti. Bazı kliplerde ise şahsın bir caminin içinde çekim yaptığı, ibadet edenleri rahatsız ettiği ve namaz esnasında videolar kaydetmeye devam ettiği görüldü.

HEM TACİZ HEM ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ENDİŞESİ

Görüntülerde şahıs, halka açık alanlarda kadınlara yaklaşıp fiziksel temas kurmaya çalışırken, bir yandan da bu etkileşimleri kaydedip daha sonra yayınlıyor. İçerik farklı platformlarda yayıldıkça; kullanıcılar hem taciz iddiaları hem de bu davranışların kaydedilip internette paylaşılması konusunda derin endişelerini ve tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medya hesabında üniformalı fotoğrafları da bulunan şahıs, kendisini platformlarda 'polis yardımcısı' olarak lanse ediyor.

İSTANBUL’DAKİ MISIR TOPLUMLARI DAVRANIŞLARI KINADI

Olay, İstanbul’da yaşayan Mısır toplumu arasında da güçlü bir tepkiye yol açtı. Mısırlıları temsil eden çeşitli grup ve platformlar tarafından paylaşılan açıklamalarda, bu tür davranışların kabul edilemez olduğu ve toplumun genelini yansıtmadığı vurgulandı.

PROVOKASYON İDDİALARI DOĞRULANMADI

Tepkilerin yanı sıra, sosyal medyadaki bazı tartışmalarda olayın bir '' olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak bu iddiaları destekleyen resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Yetkililer olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken; konunun netliğe kavuşturulması ve gerekli işlemlerin yapılması yönündeki çağrılarla birlikte olay sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

ETİKETLER
#istanbul
#mısır
#taciz
#provokasyon
#Polis Yardımcısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.