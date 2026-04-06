İstanbul'da 'Mısırlı polis' skandalı: Kadınları taciz edip o anları paylaştı!

Sosyal medya platformlarında kendini Mısırlı bir 'polis yardımcısı' olarak tanımlanan şahıs; İstanbul’da kadınları taciz ettiği ve uygunsuz davranışları kayda aldığı iddia edilen videoların internette yayılmasının ardından gündem oldu. Olay, hem Türk kullanıcılardan hem de şehirdeki Mısır toplumu üyelerinden sert tepki gördü.

Türkiye Today'de yer alan habere göre; kendisini 'polis yardımcısı' olarak tanıtan şahıs, internette dolaşan görüntülerde İstanbul’daki bir caminin içinde ibadet edenleri rahatsız ederken ve namaz sırasında video kaydı alırken de görülüyor.

VİDEOLAR HIZLA YAYILDI, TEPKİ BÜYÜDÜ

"arsalalybdh" adlı Instagram hesabı üzerinden paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. İzleyiciler, şahsın kadınlara rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını ve bu anları kaydettiğini iddia etti. Bazı kliplerde ise şahsın bir caminin içinde çekim yaptığı, ibadet edenleri rahatsız ettiği ve namaz esnasında videolar kaydetmeye devam ettiği görüldü.

HEM TACİZ HEM ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ENDİŞESİ

Görüntülerde şahıs, halka açık alanlarda kadınlara yaklaşıp fiziksel temas kurmaya çalışırken, bir yandan da bu etkileşimleri kaydedip daha sonra yayınlıyor. İçerik farklı platformlarda yayıldıkça; kullanıcılar hem taciz iddiaları hem de bu davranışların kaydedilip internette paylaşılması konusunda derin endişelerini ve tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medya hesabında üniformalı fotoğrafları da bulunan şahıs, kendisini platformlarda 'polis yardımcısı' olarak lanse ediyor.

İSTANBUL’DAKİ MISIR TOPLUMLARI DAVRANIŞLARI KINADI

Olay, İstanbul’da yaşayan Mısır toplumu arasında da güçlü bir tepkiye yol açtı. Mısırlıları temsil eden çeşitli grup ve platformlar tarafından paylaşılan açıklamalarda, bu tür davranışların kabul edilemez olduğu ve toplumun genelini yansıtmadığı vurgulandı.

PROVOKASYON İDDİALARI DOĞRULANMADI

Tepkilerin yanı sıra, sosyal medyadaki bazı tartışmalarda olayın bir 'provokasyon' olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak bu iddiaları destekleyen resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Yetkililer olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken; konunun netliğe kavuşturulması ve gerekli işlemlerin yapılması yönündeki çağrılarla birlikte olay sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.