İstanbul surlarında İkbal Uzuner vahşice katledilmişti! TGRT Haber ekrana taşıdı, güvenlik önlemi artırıldı
Semih Çelik, önce Ayşenur Halil'i ardından Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i katletmişti. Artık tarihiyle değil de işlenen suçlarla adından söz ettiren İstanbul'un surlarındaki güvenlik açığını TGRT Haber ekranlara taşımıştı. Yetkililer haberden sonra harekete geçip, sur diplerinde güvenlik önlemlerini artırdı. Demir bariyerlerle çıkışlar kapatıldı.
İstanbul'da tarihi yarımadayı çevreleyen surlar artık cinayetlerle gündemde... 2013 yılında ABD'li Sierra'nın katledildiği surlarda son olarak 19 yaşındaki İkbal Uzuner, Semih Çelik tarafında vahşice katledildi. Katillerin ellerini kollarını sallayarak rahatça girdiği surlardaki güvenli açığını TGRT Haber gündeme getirdi.
TGRT Haber'in adım adım gezdiği tarihi surlardaki güvenlik açığı vatandaşları bir hayli tedirgin etti. Surlardaki güvenlik açığının gündeme getirilmesinin ardından yetkililer harekete geçti.
POLİS NÖBETE BAŞLADI, DEMİR BARİYLERLER ÇEKİLDİ
Birçok kişinin surlara elini kolunu sallayıp girdiği notlarda polis 24 saat nöbet tutmaya başladı. Bazı sur kapıları da demir bariyerlerle kapatıldı.