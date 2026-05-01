Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İki aylık sessizlik bitti: Kerkük-Ankara hattında uçuşmlar başladı

İki aydır devam eden ABD ve İsrail'in İran üzerine saldırıların ardından hava trafiği normalleşmeye çalışıyor. Irak'ta uçuşların durduğu Kerkük Havalimanı üzerinden Ankara seferleri yeniden başladı.

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 21:41
Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle duran Kerkük-Ankara uçuşları yeniden başladı. Irak Hava Yolları’na ait ilk sefer, bugün sabah saatlerinde Kerkük Havalimanı’ndan Ankara’ya gerçekleştirildi. Seferlerin haftada üç gün düzenli olarak yapılacağı açıklandı.

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Yollarının, yaklaşık iki ayın ardından Ankara'ya ilk seferinin bugün saat 09.45'te Uluslararası Kerkük Havalimanı’ndan gerçekleştirildiğini belirtti.

Samed, Irak Hava Yolları’nın Kerkük-Ankara seferlerinin haftada 3 kez yapılacağını söyledi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte Irak, hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin’in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye’ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uçakta powerbank dönemi değişti
AJet bilet kampanyası hangi şehirlere geçerli uçuşlar ne zaman?
