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 | Baran Aksoy

ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu çetenin tuzağına düşmeyin: Piyasadaki çoğu otomobile aynı taktiği uygulamışlar

İkinci el araba bakanları yakından ilgilendiren bir haber var... Piyasadan temin ettikleri ağır hasar kaydı bulunan araçların seri numaralarını elde eden çetenin, seri numaraları yurt dışından getirdikleri ve hacizli araçların üzerine uyguladığı tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Çetenin elindeki 45 araç da ele geçirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 14:19

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. " işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede ", "Nitelikli ", "Oto hırsızlığı" ve "5607 SKM" suçları kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu çetenin tuzağına düşmeyin: Piyasadaki çoğu otomobile aynı taktiği uygulamışlar

AĞIR ASARLI ARAÇLARIN SERİ NUMALARINI AKTARIYORLAR

Şüphelilerin, ağır hasarlı araçları piyasadan temin ederek bu araçların seri numaralarını yurt dışından getirilen ya da hacizli araçlara uyguladıkları, ardından bu araçları satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu çetenin tuzağına düşmeyin: Piyasadaki çoğu otomobile aynı taktiği uygulamışlar

45 ARACA EL KONULDU

İstanbul’un Maltepe, Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Ataşehir, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Çorum, Adıyaman, Balıkesir, Kocaeli ve Diyarbakır illerinde düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, 45 araca el konuldu.

ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu çetenin tuzağına düşmeyin: Piyasadaki çoğu otomobile aynı taktiği uygulamışlar

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, Oto Hırsızlık Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca daha önce de 6 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu çetenin tuzağına düşmeyin: Piyasadaki çoğu otomobile aynı taktiği uygulamışlar

"HİLE VE SAHTEKARLIK YAPANLAR MUTLAKA İSTANBUL POLİSİMİZİN GÖZÜNDEN KAÇMAYACAKTIR"

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen araçlar Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilendi. Sergi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Asayiş Şube Müdülüğümüz, ağır hasarlı araçların motor şase numaraların yurt dışından gelen veya haciz yakalamalı araçların oto şase numaralarına uyarlayarak change yapıp satan haksız kazanç elde eden suç şebekesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 37 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı cezaevinde 19'su tutuklanmış 12'si adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Operasyonlar kapsamında 45 adet oto ele geçirilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğümüz çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak, hile ve sahtekarlıkla vatandaşımızın malına göz diken bu suç şebekelerine yönelik mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Kanun karşısında hile ve sahtekarlık yapanlar mutlaka İstanbul polisimizin gözünden kaçmayacaktır. Mücadelemiz aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#suç
#istanbul emniyet müdürlüğü
#sahtecilik
#Araç Hırsızlığı
#Örgütlü Suç
#Gündem
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