İkinci el araç piyasasında hareketlenme başladı! Uzman isimden tavsiye: Araba alacaklar için fırsat zamanı

21 Kasım 2024 17:08 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:28

Son yıllarda neredeyse durma noktasına gelen ikinci el araç satışında hareketlilik başladı. Yüksek enflasyon ve galericilerin fırsatçılık yapması sebebiyle, araç alacak vatandaşlar sıfır araçlara yöneldi. Sene sonuna geldiğimiz şu tarihlerde ise ikinci el araç satışları yeniden hareketlendi. Otomobil piyasası ile ilgili gelişmeleri Tgrthaber.com'a değerlendiren Gazeteci Ali Çelik, araba almayı düşünen vatandaşlara önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda enflasyon​, sıfır araçlarda yaşanan bulunurluk sorunu gibi nedenlerle adeta rekorlar kıran ikinci el pazarı, son iki yıldır yatırım aracı olmaktan tamamen çıkmıştı. Özellik son dönemde dalgalı seyir izleyen ikinci el pazarı, 2024’ün ikinci yarısına çok durgun giriş yaptı. Fakat yılın son çeyreğinde hem fiyatlarda hem satış adetlerine yaşanan artışla artık hareketlenme başladı dememiz mümkün. TUİK verilerine baktığımızda ise temmuz ayında bu yana büyüme trendine giren ikinci el otomobil pazarı, ekim ayında da yüzde 51,54 artışla 680.849 adete ulaşmış durumda.

Sektördeki tüm gelişmeleri Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e anlatan Gazeteci Ali Çelik şu ifadeleri kullandı:

2.ELDE VOLTAJ YÜKSELİYOR

Öte yandan elektrikli ve hibrit araçların ikinci el pazarındaki oranları giderek artıyor. Artık daha fazla markada daha fazla elektrikli araç modeli görüyoruz.

1-2 Yaş aralığında ikinci el araçların fiyatlarının sıfırlara daha yakın olduğu gözlemleniyor. Artık müşteri nezdinde elektrikli araçların ikinci eline de talep oluşuyor.

Özellikle TOGG​ ve Tesla’nın domine ettiği elektrikli ikinci el pazarında, Türkiye’de fabrika yatırımı açıklayan BYD’nin de güçlü bir oyuncu olması bekleniyor.

Özellikle ürün yelpazesinde en düşük fiyata sahip olan Dolphin modeli ilerleyen zamanlarda ikinci elin önemli oyuncuları arasına girmeye aday bir otomobil.

ARAÇ ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Yer yıl beklediğimiz, görmeye alıştığımız sene sonu kampanyaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Bayilerde haklı olarak bir stok eritme telaşı hep yaşanıyor. Markaların yanı sıra yetkili bayilerinde kendi inisiyatifleriyle özel kampanyaları söz konusu olabiliyor.

Öte yandan aralık ayında fiyatlarda ciddi bir artış beklemiyoruz, aksine belki yılın son günlerine özel fiyat indirimleri söz konusu olabilir bazı markalarda. İkinci el tarafına bakarsak hem fiyatlarda hem satışlarda gözle görülür bir artış yaşanmaya başladı.

Özellikle bu dönemde otomobil almayı düşünenlere tavsiyemiz, planladıkları bütçe çerçevesinde sıfır tarafta kampanyaları takibe almaları. İkinci el bir araç düşünüyorsak ilan sitelerindeki fiyatları iyi analiz etmekte fayda var.

Yılın son ayında ikinci el tarafında ciddi fırsatlar yakalamak mümkün.