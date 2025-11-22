İklim Zirvesi COP31'in dönem başkanı Türkiye oldu! 196 ülke gelecek

Brezilya’da yapılan BM İklim Değişikliği Konferansı COP30’da önümüzdeki yıl yapılacak COP31’in Türkiye’nin ev sahipliğinde olması kararına varıldı. Türkiye aynı zamanda konferansın dönem başkanı olacak.

BAKAN KURUM BREZİLYA'DAN DUYURDU

Gelişmeyi, koferans için Brezilya'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yüzlerce ikili görüşme, onlarca ülkeye yapılan iklim eksenli ziyaret, günler süren diplomatik müzakere… Ve nihayetinde COP31 Başkanı ve Ev Sahibi Türkiye!

Bu tarihi sorumlulukla bugünden itibaren ortak evimiz dünyamız için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda; adil, kapsayıcı, katılımcı, şeffaf bir süreci hayata geçireceğiz.

Bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık seferberliğiyle; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ortak evimiz dünyanın geleceğine son derece önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren her konuda olduğu gibi Türkiye; yine güvenin, umudun ve geleceğin adresi olacak. Alınan bu kararın tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum."

https://x.com/murat_kurum/status/1992314864203894866