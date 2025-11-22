Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İklim Zirvesi COP31'in dönem başkanı Türkiye oldu! 196 ülke gelecek

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın dönem başkanı Türkiye oldu. Aynı zamanda zirvenin ev sahipliğini de üstlenecek Türkiye'ye 196 ülkenin liderleri gelecek.

İklim Zirvesi COP31'in dönem başkanı Türkiye oldu! 196 ülke gelecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.11.2025
22:41
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
23:13

Brezilya’da yapılan Konferansı COP30’da önümüzdeki yıl yapılacak COP31’in ’nin ev sahipliğinde olması kararına varıldı. Türkiye aynı zamanda konferansın dönem başkanı olacak.

BAKAN KURUM BREZİLYA'DAN DUYURDU

Gelişmeyi, koferans için Brezilya'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yüzlerce ikili görüşme, onlarca ülkeye yapılan iklim eksenli ziyaret, günler süren diplomatik müzakere… Ve nihayetinde COP31 Başkanı ve Ev Sahibi Türkiye!

İklim Zirvesi COP31'in dönem başkanı Türkiye oldu! 196 ülke gelecek

Bu tarihi sorumlulukla bugünden itibaren ortak evimiz dünyamız için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda; adil, kapsayıcı, katılımcı, şeffaf bir süreci hayata geçireceğiz.

İklim Zirvesi COP31'in dönem başkanı Türkiye oldu! 196 ülke gelecek

Bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık seferberliğiyle; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ortak evimiz dünyanın geleceğine son derece önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren her konuda olduğu gibi Türkiye; yine güvenin, umudun ve geleceğin adresi olacak. Alınan bu kararın tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum."

https://x.com/murat_kurum/status/1992314864203894866

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.