Editor
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

CHP'de 'temiz siyaset' krizi büyüyor: 15 eski vekil ve 60 eski ilçe başkanı çağrı yapacak!

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamayla CHP kulislerini hareketlendirecek önemli iddiaları gündeme taşıdı. Yarkadaş, partideki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karşı bir grup eski milletvekilinin ve eski ilçe başkanının harekete geçtiğini duyurdu…

22.11.2025
22.11.2025
22:05

TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci , eski lideri ’nun son açıklamaları üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Yarkadaş'ın paylaştığı bilgilere göre, sadece eski milletvekilleri değil, CHP'nin eski ilçe başkanları da benzer bir tavır sergileyecek. CHP'nin içinden yükselen 'temiz siyaset' talebini aktaran Barış Yarkadaş, Pazartesi gününe işaret etti.

CHP'de 'temiz siyaset' krizi büyüyor: 15 eski vekil ve 60 eski ilçe başkanı çağrı yapacak!

ESKİ İLÇE BAŞKANLARI DA HAREKETE GEÇECEK!

Yarkadaş, “Pazartesi 15 eski bildiri yayınlayacak!” dedi. "Hırsızlığın, rüşvetin hiçbir şekilde gerekçelendirelemeyeceğini bir kez daha söylüyoruz” diyen Yarkadaş, “15 eski milletvekili arkadaşımız CHP'ye 'Temiz siyaset ve arınma çağrısı' yapacak. Sadece bu milletvekilleri değil hafta içi eski 60 ilçe başkanı da iddialar karşısında genel merkeze çağrı yaparak ‘Bu iddialarıyla yaşamak istemiyoruz’ diyecekler. Yarın da İstanbul İl Başkanı arkadaşımız Gürsel Tekin değerlendirme toplantısı yapacak.” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1992299336244613443

