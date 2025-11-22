CHP'de 'temiz siyaset' krizi büyüyor: 15 eski vekil ve 60 eski ilçe başkanı çağrı yapacak!

TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Yarkadaş'ın paylaştığı bilgilere göre, sadece eski milletvekilleri değil, CHP'nin eski ilçe başkanları da benzer bir tavır sergileyecek. CHP'nin içinden yükselen 'temiz siyaset' talebini aktaran Barış Yarkadaş, Pazartesi gününe işaret etti.

ESKİ İLÇE BAŞKANLARI DA HAREKETE GEÇECEK!

Yarkadaş, “Pazartesi 15 eski milletvekili bildiri yayınlayacak!” dedi. "Hırsızlığın, rüşvetin hiçbir şekilde gerekçelendirelemeyeceğini bir kez daha söylüyoruz” diyen Yarkadaş, “15 eski milletvekili arkadaşımız CHP'ye 'Temiz siyaset ve arınma çağrısı' yapacak. Sadece bu milletvekilleri değil hafta içi eski 60 ilçe başkanı da iddialar karşısında genel merkeze çağrı yaparak ‘Bu yolsuzluk iddialarıyla yaşamak istemiyoruz’ diyecekler. Yarın da İstanbul İl Başkanı arkadaşımız Gürsel Tekin değerlendirme toplantısı yapacak.” ifadelerini kullandı.

