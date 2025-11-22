Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek açıklama: CHP'ye yolsuzluk ve Terörsüz Türkiye süreci uyarısı

CHP'nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir videoyla seslenişte bulunarak partisinin aylardır yolsuzlukla anılması ve Terörsüz Türkiye sürecine dair tavrıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, partinin rüşvetlerle ve yolsuzluklarla anılamayacağını belirterek "Derhal arınmalıdır." dedi. Eski CHP lideri ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde CHP'nin de aktif olması gerektiğini belirterek ABD ve İsrail tehlikesini hatırlattı.

7. Genel Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımında partisi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

"PARTİMİZİN 2 BÜYÜK MİSYONU VARDIR"

Kılıçdaroğlu, videosunda "Milletimize" notuyla şu ifadelerle seslendi:

"Partimizin 2 büyük misyonu vardır: Birincisi temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek açıklama: CHP'ye yolsuzluk ve Terörsüz Türkiye süreci uyarısı

Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, ve sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama -bakın büyük bir ama ile söylüyorum- CHP; rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.

"CHP İSRAİL VE ABD BELASINI BERTARAF ETMEK İÇİN SÜRECİN İÇİNDE OLMALI"

İkincisi: CHP, devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Orta Doğu'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söylenecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek açıklama: CHP'ye yolsuzluk ve Terörsüz Türkiye süreci uyarısı

CHP, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen ve belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır.

Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak, çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir."

