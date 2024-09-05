İlber Ortaylı'dan sevenlerini üzen haber!
Ünlü Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Bilecik'te gerçekleştireceği 'İlber Ortaylı ile kurtuluş sempozyumu' etkinliğine rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada 'sağlık sorunları' nedeniyle sempozyumu iptal edildiği belirtildi.
Kendine has yorumları, söylemleri ve tarih bilgisi ile sık sık gündeme gelen tarihçi İlber Ortaylı, sevenlerini korkuttu.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan 'İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu' iptal edildi.
Bilecik Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 Eylül Perşembe günü saat 19:00'da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenirken sempozyum tarihi belirlendiğinde vatandaşlarımıza konu hakkında gerekli bilgiler verilecektir" denildi.
DAHA ÖNCE DE UÇAKTA RAHATSIZLANMIŞTI
Ünlü Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, geride bıraktığımız nisan ayında Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlanmıştı. Kalkıştan hemen önce rahatsızlanan Ortaylı'ya müdahale yapılırken uçak rötar yapmıştı.