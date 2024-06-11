İlber Ortaylı unutamadığı aşkını ilk kez anlattı! Sözleri herkesi şaşırttı

11 Haziran 2024 14:10 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:06

Yeni kitabı ‘Gel Dünyayı Keşfedelim-Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri’ni piyasaya süren İlber Ortaylı, verdiği röportajda hayatıyla ilgili bilinmeyenlerden bahsetti. 1999 yılında kızının annesi Ayşe Özdolay'dan boşanan Ortaylı, Doris Stober isimli aşkından ilk kez bahsetti.

İLBER ORTAYLI'NIN UNUTAMADIĞI AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Yeni kitabı ‘Gel Dünyayı Keşfedelim-Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri’ni okuyucuyla buluşturan tarihçi İlber Ortaylı, verdiği bir röportajda yıllardır sakladığı bir sırrı açıkladı.

“50 senelik gezgin hayatınızda, yolculuklarda büyük aşk yaşadınız mı?” sorusuna “Yaşadım tabii. Olmaz mı? Stuttgart’ta bir kızla tanıştım. Uzun yıllar hep beraber olduk. Doris Stober isimli hassas bir insandı” cevabını verdi. İlk kez unutamadığı aşkından bahseden Ortaylı, Doris Stober için “Diğer Almanlara benzemiyordu. Nitekim bir ara görüşemedik ama sonra kaldığımız yerden devam ettik. Çok iyi bir insandı. Öyle oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Aklımda bir tek Doris kaldı” dedi.