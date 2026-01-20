Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu: Sosyal medyada Suriye provokasyonu yapanlar için harekete geçildi

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye karşı operasyonları sürecinde sosyal medyada örgüt propagandası yapanlar, Türkiye'yle ilgili yanlış ve infial nedeni olacak paylaşımlarla ilgili harekete geçildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Dezenformasyon ve provokasyon paylaşımları karşılıksız kalmayacak" mesajı verdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu: Sosyal medyada Suriye provokasyonu yapanlar için harekete geçildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
01:50
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
02:20

'de orduyla entegre olmakta direnen ve askeri operasyonların başlamasına neden olan terör örgütü 'nın uzantısı ile getiren durumda en son Ahmed Şara ile Mazlum Abdi görüşmesinden olumlu bir sonuç alınamadı.

Görüşmenin olumsuz neticelenmesinin ardından Suriye'de ordu tekrar harekete geçerek Haseke'yi kuşattı. Öte yandan süreç devam ederken Türkiye'de sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaparak Suriye ve Türkiye'yle ilgili provokasyon ve içeren paylaşımlarda artış dikkat çekti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu: Sosyal medyada Suriye provokasyonu yapanlar için harekete geçildi

BURHANETTİN DURAN: DİKKATLE İNCELİYORUZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Provokatif girişimleri dikkatle inceliyoruz, paylaşımlar karşılıksız kalmayacak, hukuk çerçevesinde işlemler yapılacak." şeklinde ifadeler kullandı.

Duran'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu cümleler yer aldı:

"Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte, Suriye’deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz.

"HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması; resmî kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

https://x.com/burhanduran/status/2013375907411402853

