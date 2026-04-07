İletişim Başkanı Duran’dan dikkat çeken açıklama: İsrail Konsolosluğu saldırısı Terörsüz Türkiye kararlığımızı zayıflatamayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul’da gerçekleşen İsrail Konsolosluğu saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Duran bu hain saldırının Terörsüz Türkiye hedefine olan inanç ve kararlılıklarını asla zayıflatamayacağını belirtti.

İletişim Başkanı Duran X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada bugün İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen ve silahlı saldırı hakkında detayları paylaştı. Duran ayrıca, devletimizin her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen silahlı saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, devletin tehditlere karşı mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde silahlı saldırı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, saldırı hakkında detaylı açıklama yaptı.
Devletin her türlü tehdit ve provokasyona karşı mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.
Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olası daha büyük bir tehdidin önüne geçildi.
Hafif yaralanan 2 polisimize acil şifa dilendi.
Teröristlerin kimlikleri tespit edildi ve soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı ve kararlı müdahalesi, olası daha büyük bir tehdidin önüne geçmiştir.

Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor; milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum.

Bu hain saldırı, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.” İfadelerini kullandı.

