İletişim Başkanı Duran’dan dikkat çeken açıklama: İsrail Konsolosluğu saldırısı Terörsüz Türkiye kararlığımızı zayıflatamayacak

İletişim Başkanı Duran X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada bugün İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen ve silahlı saldırı hakkında detayları paylaştı. Duran ayrıca, devletimizin her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Özetle

Cumhurbaşkanlığı Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı ve kararlı müdahalesi, olası daha büyük bir tehdidin önüne geçmiştir.

Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor; milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum.

Bu hain saldırı, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.” İfadelerini kullandı.