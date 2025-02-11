İletişim Başkanlığı'ndan elektrik faturalarındaki artışla ilgili iddialara yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yalan yanlış bilgilendirenlerin oyunlarını bozmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada bazı hesaplarda elektrik faturalarındaki artışın Suriye'ye yapılan ihracattan kaynaklandığı iddia edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından Suriye'ye ihraç edilen elektrik ile ilgili manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Elektrik faturalarına ilişkin yeni düzenleme, Suriye’ye elektrik ihracatıyla ilgili olmayıp, yıllık 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan abonelerin elektriğin gerçek maliyetini ödeyeceği yönündedir.

İTİBAR ETMEYİNİZ

Bahse konu yeni düzenleme, 42 milyon abonenin yüzde 3'ünü kapsamakta olup Suriye'ye satışı gerçekleştirilen elektrikle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

https://x.com/dmmiletisim/status/1889229114365902905