Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
12:05
İletişim Başkanlığı'ndan elektrik faturalarındaki artışla ilgili iddialara yalanlama
Tarih
12:02
Sarhoş baba dehşet saçtı! Oğlunu ve eşini bıçakladı
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İletişim Başkanlığı'ndan elektrik faturalarındaki artışla ilgili iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, elektrik faturalarındaki artışın Suriye'ye yapılan ihracattan kaynaklandığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bahse konu yeni düzenleme, 42 milyon abonenin yüzde 3'ünü kapsamakta olup Suriye'ye satışı gerçekleştirilen elektrikle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz "Biz Suriye'ye yedi noktadan günlük 210 megawat elektrik ve akaryakıt veriyoruz !" ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İletişim Başkanlığı'ndan elektrik faturalarındaki artışla ilgili iddialara yalanlama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 12:08

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yalan yanlış bilgilendirenlerin oyunlarını bozmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada bazı hesaplarda elektrik faturalarındaki artışın Suriye'ye yapılan ihracattan kaynaklandığı iddia edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından Suriye'ye ihraç edilen elektrik ile ilgili manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Elektrik faturalarına ilişkin yeni düzenleme, Suriye’ye elektrik ihracatıyla ilgili olmayıp, yıllık 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan abonelerin elektriğin gerçek maliyetini ödeyeceği yönündedir.

İTİBAR ETMEYİNİZ

Bahse konu yeni düzenleme, 42 milyon abonenin yüzde 3'ünü kapsamakta olup Suriye'ye satışı gerçekleştirilen elektrikle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

https://x.com/dmmiletisim/status/1889229114365902905

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'İsrail çipi' iddiasına DMM'den yalanlama! 'Arkasında Türk mühendisler var'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriyeliler hastanelerde öncelikli muayene oluyor iddiası! DMM tartışmaya nokta koydu
İconİLİŞKİLİ HABER
Sarhoş baba dehşet saçtı! Oğlunu ve eşini bıçakladı
Sarhoş baba dehşet saçtı! Oğlunu ve eşini bıçakladı
Trump 'Filistinlileri Gazze'den sürgün etme' planını devreye aldı: Mısır ve Ürdün'ü de tehdit etti
Trump 'Filistinlileri Gazze'den sürgün etme' planını devreye aldı: Mısır ve Ürdün'ü de tehdit etti
A101, BİM, Şok, Migros ve daha fazlası! 'En ucuz market hangisi' gösteren site açıldı: Tüm fiyatlar tek noktada
A101, BİM, Şok, Migros ve daha fazlası! 'En ucuz market hangisi' gösteren site açıldı: Tüm fiyatlar tek noktada
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
İstanbul'da kar yağışı alarmı verildi! AKOM ve valilik uyardı: Uçuşlar tek tek iptal edildi
İstanbul'da kar yağışı alarmı verildi! AKOM ve valilik uyardı: Uçuşlar tek tek iptal edildi
2
Son dakika | İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
Son dakika | İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
3
İzmir'de deprem alarmı! Siren sistemi kuruldu, 70 kişilik ekip bölgeye gönderildi
İzmir'de deprem alarmı! Siren sistemi kuruldu, 70 kişilik ekip bölgeye gönderildi
4
Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı!
Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı!
5
Türkiye'nin altında korkutan keşif! Dev yarık gün geçtikçe büyüyor
Türkiye'nin altında korkutan keşif! Dev yarık gün geçtikçe büyüyor
Haber
11 Şubat 2025
Sarhoş baba dehşet saçtı! Oğlunu ve eşini bıçakladı
Haber
11 Şubat 2025
Trump 'Filistinlileri Gazze'den sürgün etme' planını devreye aldı: Mısır ve Ürdün'ü de tehdit etti
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih12:05
İletişim Başkanlığı'ndan elektrik faturalarındaki artışla ilgili iddialara yalanlama
Tarih12:02
Sarhoş baba dehşet saçtı! Oğlunu ve eşini bıçakladı
Tarih11:57
Trump 'Filistinlileri Gazze'den sürgün etme' planını devreye aldı: Mısır ve Ürdün'ü de tehdit etti
Tarih11:57
A101, BİM, Şok, Migros ve daha fazlası! 'En ucuz market hangisi' gösteren site açıldı: Tüm fiyatlar tek noktada
Tarih11:54
İstanbul Beykoz ve Sultangazi'de okulların tatil durumu belli oldu! 7 ilçeye kar tatili
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.