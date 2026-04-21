Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İletişim Başkanlığı’ndan 'yaralılara dair bilgi bulunmadığı' iddialarına yalanlama! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtilen iddiaları yalanladı. Sosyal medyadaki iddiaların dezenformasyon içerdiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi. Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşın sağlık kuruluşlarında tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Yaralıların durumunun ilgili sağlık ekipleri tarafından yakından takip edildiği ve tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği kaydedildi. Toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Kamuoyunun yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir.

"YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Açıklamada, Şanlıurfa’da 3, Kahramanmaraş’ta ise 5 vatandaşın sağlık kuruluşlarında tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Yaralıların durumunun ilgili sağlık ekipleri tarafından yakından takip edildiği ve tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği kaydedildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada "Kamuoyunun yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir." denildi.

