Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İletişim Fakültesi öğrencileri İstanbul'daki AK Parti iftarında buluştu

AK Parti'nin İstanbul'daki "Genç İletişimciler İftarı" programında İletişim Fakültesi öğrencileri bir araya geldi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ABD-İsrail-İran arasındaki savaşla ilgili önemli ifadeler kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 23:11

İstanbul’da Bahçelievler Belediyesi Piramit Kültür Merkezi’nde İletişim Platformu tarafından "Genç İletişimciler İftarı" programı düzenlendi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı ve davetli iletişim fakültesi öğrencileri katıldı. Kuran’ı Kerim Tilavetinin ardından iftar yapıldı.

FARUK ACAR: ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİYKEN TÜRKİYE'DE BİR PROBLEMİMİZ YOK

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileterek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Biz bu akşam buraya gelirken bir sıfatla geliyoruz. Cumhurbaşkanımız AK Parti’nin Genel Başkanı. Ben AK Parti’de onun yardımcısıyım ve iletişimden sorumlu bir başkanlık alanına sahibim. Bizim partimizin yaklaşık 18 birim başkanlığı var. Bu birim başkanlıklarının en görünür olanı, burada Hakan Bahadır başkanımızın yaptıklarının sokağa duyurulmasını sağlayan yer, benim başında olduğum yer.

İletişim Fakültesi öğrencileri İstanbul'daki AK Parti iftarında buluştu

Dünyanın içinden geçtiği şartları ve şu anda etrafımızın bir ateş çemberi içerisindeyken, dünyadaki Orta Doğu Bölgesinin etrafında her yerde bir savaş alanı söz konusuyken Türkiye’de Elhamdülillah bugünlerde herhangi bir problemimiz söz konusu değil. Bunu sağlayan, bunu tesis eden bir liderimiz var. Küresel bir lider. Çok büyük bir mücadele, çok büyük bir gayretle, büyük bir vizyonla bugüne gelmeyi kendisine Rabbim nasip etti. Bizlere de onunla birlikte rol arkadaşlığı yaptığı için bir şans olarak bunu nasip etti. Kendisi vesile oldu.

İletişim Fakültesi öğrencileri İstanbul'daki AK Parti iftarında buluştu

Yarın öbür gün tarihe geçmiş olduğunu artık net olarak akredite etmiş olan bir durum söz konusu iken biz de o tarihte kenarından kıyısından onun derdini ve yolunu anlatmaya gayret gösteren, kendisinin siyasetini zemine kavuşturmaya ve dışarıya açılan yüzü olan pozisyonuyla yıllardır, bu sorumluluğu tutarak yanında kendisine eşlik etmeye gayret gösterdik" diye konuştu.

HAKAN BAHADIR: SAVAŞIN DURMASI FÜZELERLE DEĞİL İLETİŞİMLEDİR

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise "Şu anda ortalık ateş yangını. İran’ı görüyorsunuz. İran’a yapılanları görüyorsunuz. Ramazan Ayı’nda iftar saatinde Lübnan’ı bombalıyorlar. Seversiniz, sevmezsiniz. Sonuçta Müslüman bir ülkenin bombalanmasını kabul etmiyoruz. Müslüman bir ülkenin, başka Müslüman ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri var diye sivilleri öldürmesini de kabul etmiyoruz.

İletişim Fakültesi öğrencileri İstanbul'daki AK Parti iftarında buluştu

Bizim dinimizde Allah’ın verdiği canı, Allah alabilir. Cezası vardır o ayrı. O yüzden iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda savaşın durduğunu düşünün. Bu füzelerle sağlanmaz. İletişimle sağlanır. Siz o yüzden çok önemlisiniz. Sizlerin bu ortamlarda, fakültelerde, üstatlarınızdan öğrendikleriniz inanın ki dünyada savaşı bitirecek barışı getirecektir. Bence iletişim aslında barış demektir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e barış ödülü: İran merkezli şiddet sarmalı daha fazla büyümemeli
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'den Bülent Arınç'a dikkat çeken sözler: 'Erdoğan'a düşmanlık duymuyorum'
ETİKETLER
#İletişim Platformu
#Hakan Bahadır
#Faruk Acar
#Genç İletişimciler İftarı
#Savaş Ve Barış
#Gündem
