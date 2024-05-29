İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun 7. toplantısı yapıldı

29 May 2024 08:50 - Güncelleme : 29 May 2024 08:52

Milletvekili Karaman toplantıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "İliç Maden Kazası Araştırma komisyon toplantımızda; Hacettepe Üniversitesinden gelen değerli akademisyen hocamız Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu’nun sunumuyla bilgilendirildik.

Hocamıza emeğinden ötürü teşekkür ederiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Ayrıca yeni yaşanan toprak kaymasına ilişkin olarak da İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.