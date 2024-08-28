İncir topluyordu, karşısına dev bir engerek yılanı çıktı! Korkusunu yenince yılanla sohbete başladı

28 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:50

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Hatay'da, yılanlar yiyecek bulabilmek için insanların yaşam alanlarında daha sık görülmeye başladı. 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt da incir toplamak için bahçesine gittiğinde dut ağacında 2 metreye yakan bir engerek yılanı gördü.

Telefonuyla çekim yaparken engerek yılanını fark eden Özkurt'un sakin tavırları dikkat çekti. Görüntülerde, incir toplarken yılanı gören Özkurt'un yılanla konuşması da yer aldı.

"ANİDEN GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM"

İncir toplarken yılanla karşılaşan Süheyla Özkurt yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Sosyal medyada için çekim yaptığını, incirleri çekerken yanımdaki dut ağacında tüneyen ve güneşlenen engerek yılanını gördüğünü belirten Özkurt, "Onu da hemen çektim. Doğamız gereği gerçekten korktum. Yılan zehirliydi. Ben buranın altından 2 defa girip çıktığımda yılanı görmemiştim. Toprak rengine benzeyen engerek yılanıydı. Korktum. Aniden görünce çok korktum. Yılan dallara yükselerek gitti. Yılan dallarda giderken bende onu seyrettim. Yılanla sohbet ettim. Doğasına bıraktım gitti” ifadelerini kullandı.