İnfaz düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Çeşitli formüller üzerinde duruluyor

İnfazla ilgili düzenlemeleri kapsayan 10. Yargı Paketi’nin detayları şekillenmeye başladı. Düzenlemenin bayram öncesinde yasalaşabileceği ifade ediliyor. Düzenlemede örgütlü suçların kapsam dışı kalması için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.

İnfaz düzenlemelerini de içeren 10. Yargı Paketi üzerinde büyük ölçüde uzlaşmaya varıldı. Düzenlemenin bu hafta TBMM’ye sunulması ve bayramdan önce yasalaşması öngörülüyor.

FETÖ ENDİŞESİ

Covid-19 izniyle ilgili düzenlemenin kapsamını genişleten maddeye ilişkin nihai karar henüz verilmezken düzenlemenin FETÖ hükümlülerini de kapsayabileceği yönündeki endişeler ve itirazlar devam ediyor.

HALEN BELİRSİZLİKLER VAR

Düzenlemenin "örgütlü suçları" içerip içermeyeceği sorusu ise halen belirsizliğini koruyor. Teklif üzerinde değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, infazda eşitlik ilkesine ve Anayasa’ya aykırı olacağı gerekçesiyle örgütlü suçlar arasında ayrım yapılamayacağını ifade etti.

"FETÖ HÜKÜMLÜLERİ KAPSAM DIŞI BIRAKILACAK"

Kulislerde maddeye, "dini duyguları kullanarak işlenen suçlar" veya "darbe girişiminde bulunan örgütler" gibi ifadelerin konularak FETÖ hükümlülerinin kapsam dışında bırakılabileceği konuşuluyor. AK Parti kurmayları, Anayasa’ya aykırı olmayacak bir formül bulunamaması halinde maddenin tekliften tamamen çıkarılmasının da seçenekler arasında yer aldığını ifade ediyor.

CİNSEL İSTİSMAR DOSYALARINI KAPSAMAYACAK

Düzenlemede ayrıca, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel taciz ve istismar ile cinayet gibi suçları kapsamamasına karar verildi.

BAYRAMDAN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin bu hafta sona ermeden Meclis’e sunulması ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.