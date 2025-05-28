Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İnfaz düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Çeşitli formüller üzerinde duruluyor

İnfazla ilgili düzenlemeleri kapsayan 10. Yargı Paketi’nin detayları şekillenmeye başladı. Düzenlemenin bayram öncesinde yasalaşabileceği ifade ediliyor. Düzenlemede örgütlü suçların kapsam dışı kalması için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnfaz düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Çeşitli formüller üzerinde duruluyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 10:57

İnfaz düzenlemelerini de içeren 10. Yargı Paketi üzerinde büyük ölçüde uzlaşmaya varıldı. Düzenlemenin bu hafta TBMM’ye sunulması ve bayramdan önce yasalaşması öngörülüyor.

FETÖ ENDİŞESİ

Covid-19 izniyle ilgili düzenlemenin kapsamını genişleten maddeye ilişkin nihai karar henüz verilmezken düzenlemenin FETÖ hükümlülerini de kapsayabileceği yönündeki endişeler ve itirazlar devam ediyor.

HALEN BELİRSİZLİKLER VAR

Düzenlemenin "örgütlü suçları" içerip içermeyeceği sorusu ise halen belirsizliğini koruyor. Teklif üzerinde değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, infazda eşitlik ilkesine ve Anayasa’ya aykırı olacağı gerekçesiyle örgütlü suçlar arasında ayrım yapılamayacağını ifade etti.

İnfaz düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Çeşitli formüller üzerinde duruluyor

"FETÖ HÜKÜMLÜLERİ KAPSAM DIŞI BIRAKILACAK"

Kulislerde maddeye, "dini duyguları kullanarak işlenen suçlar" veya "darbe girişiminde bulunan örgütler" gibi ifadelerin konularak FETÖ hükümlülerinin kapsam dışında bırakılabileceği konuşuluyor. AK Parti kurmayları, Anayasa’ya aykırı olmayacak bir formül bulunamaması halinde maddenin tekliften tamamen çıkarılmasının da seçenekler arasında yer aldığını ifade ediyor.

İnfaz düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Çeşitli formüller üzerinde duruluyor

CİNSEL İSTİSMAR DOSYALARINI KAPSAMAYACAK

Düzenlemede ayrıca, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel taciz ve istismar ile cinayet gibi suçları kapsamamasına karar verildi.

BAYRAMDAN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin bu hafta sona ermeden Meclis’e sunulması ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnfaz düzenlemesinde detaylar belli oldu! Kimler erken tahliye olacak?
Bayramdan önce af geliyor iddiası! Sinan Burhan canlı yayında net tarih verdi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.