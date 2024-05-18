İngiliz turistler ölen yakınlarının küllerini Marmaris açıklarına döktü: İşte o görüntüler

18 May 2024 12:56 - Güncelleme : 18 May 2024 13:05

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini çok sevdiği Marmaris'te denize döktü. Düzenlenen törene ait görüntüler ortaya çıkarken vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

UZMANLAR AÇIKLAMA YAPTI

Durum üzerine açıklama yapan uzmanlar ise bin 200 dereceyi bulan sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde bakteri bulunmadığını söyledi. İngiliz turistin küllerinin denize bırakılması için Uzunyalı sahilinde düzenlenen törene ait ortaya çıkan görüntülerde ise denizin kıyısına kadar giren bir grup İngiliz turistin, külleri denize bırakması yer aldı.