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Tarihi evlerin bulunduğu mahallede 5 konak alev alev yandı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 May 2024 12:16 - Güncelleme : 18 May 2024 12:25
Tarihi evlerin bulunduğu mahallede 5 konak alev alev yandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan ve 5 konakta etkili olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Tarihi evlerin bulunduğu Beytepe Mahallesi Beştepe Sokağı'nda sabaha karşı bir konakta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki konaklara sıçradı.

Tarihi evlerin bulunduğu mahallede 5 konak alev alev yandı - 1. Resim

Evlerde kiracı olarak oturanların çevredekilerin yardımıyla tahliye edildiği bölgeye ihbar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarihi evlerin bulunduğu mahallede 5 konak alev alev yandı - 2. Resim

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ

Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde görevli itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Tarihi evlerin bulunduğu mahallede 5 konak alev alev yandı - 3. Resim

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Özer Kasap, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi evlerin bulunduğu mahallede 5 konak alev alev yandı - 4. Resim

İlçenin büyük bölümünden dumanı görülen, bitişik nizam 5 konağın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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