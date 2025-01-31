İnşaatta kalıp çöktü! Çok sayıda işçi yaralandı
Bursa'da bir inşaat sahasında kalıp çökmesi yaşandı. Kalıbın 5 işçinin üstüne düştüğünü gören diğer çalışanlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde devam eden bir inşaatta işçiler, kalıp çökmesi sonucu göçük altında kaldı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Diğer çalışanların durumu 112 ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan 5 işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, Çekirge Devlet Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.