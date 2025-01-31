İnşaatta kalıp çöktü! Çok sayıda işçi yaralandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:20

Bursa'da bir inşaat sahasında kalıp çökmesi yaşandı. Kalıbın 5 işçinin üstüne düştüğünü gören diğer çalışanlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.