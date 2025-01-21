İnsanların canıyla oynadı... Driftçi maganda yakalandı

21 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:43

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda drift atarak insanların canıyla oynayan magandanın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından ekipler harekete geçti. Ekipler, sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulanarak sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

İzmir'in Bayraklı​ ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda; lacivert renkli bir otomobilin sürücüsü, yolda drift​ atarak trafiği tehlikeye ve yayaları tehlikeye soktu. Bu esnada yol kenarında yürüyen bir anne ve çocuk da endişe dolu anlar yaşadı.

O anları sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün peşine düştü. Polis ekipleri, araç sürücüsünün K.M. olduğunu belirledi.

EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' maddesini ihlal ettiğinden 46 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulanırken, şahsın sürücü belgesine ilgili madde hükmü gereği (drift atma) 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Öte yandan trafik magandası K.M., 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.