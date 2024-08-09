Instagram'ın 7'si çıktı! Mustafa Sarıgül helvasını kavurdu

09 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:37

Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi

Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi

Sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de kapatılmasının üzerinden bir hafta geçti.

Henüz Instagram'ın ne zaman açılacağı netlik kazanmadı.

KULLANICILAR İSYANDA

On binlerce kullanıcı erişimin yeniden açılması gerektiğini belirtirken, bazıları VPN ile platforma giriş sağlıyor.

Bir kesim de tepkilerini X üzerinden dile getiriyor.

Onlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül...

"INSTAGRAM'I ACIN" DİYE HAYKIRDI

CHP'li Mustafa Sarıgül de Instagram sansürüne helva kavurarak tepki gösterdi.

Türk geleneklerinde ölen kişinin arkasından yedinci, kırkıncı ve elli ikinci gününde yapılan helva kavurmaya atıf yapan Sarıgül, şunları söyledi:

"Instagram'ın yedinci günü. Yedi gündür kapalı. Instagram'ın yedi helvasını yapıyorum. Gelin Instagram'ı açın 40 helvasını yapmak zorunda kalmayayım inşallah. Instragram'ı açın."