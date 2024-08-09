Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Instagram'ın 7'si çıktı! Mustafa Sarıgül helvasını kavurdu

Instagram'ın 7'si çıktı! Mustafa Sarıgül helvasını kavurdu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:37

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Instagram’a getirilen erişim engelinin 7'nci gününde helva kavurarak kararı protesto etti. Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Sarıgül'ün videosu gündem oldu.

Sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de kapatılmasının üzerinden bir hafta geçti.

Henüz Instagram'ın ne zaman açılacağı netlik kazanmadı.

Instagram'ın 7'si çıktı! Mustafa Sarıgül helvasını kavurdu - 1. Resim

KULLANICILAR İSYANDA

On binlerce kullanıcı erişimin yeniden açılması gerektiğini belirtirken, bazıları VPN ile platforma giriş sağlıyor. 

Bir kesim de tepkilerini X üzerinden dile getiriyor.

Onlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül...

Instagram'ın 7'si çıktı! Mustafa Sarıgül helvasını kavurdu - 2. Resim

"INSTAGRAM'I ACIN" DİYE HAYKIRDI

CHP'li Mustafa Sarıgül de Instagram sansürüne helva kavurarak tepki gösterdi.

Türk geleneklerinde ölen kişinin arkasından yedinci, kırkıncı ve elli ikinci gününde yapılan helva kavurmaya atıf yapan Sarıgül, şunları söyledi:

Instagram'ın 7'si çıktı! Mustafa Sarıgül helvasını kavurdu - 3. Resim

"Instagram'ın yedinci günü. Yedi gündür kapalı. Instagram'ın yedi helvasını yapıyorum. Gelin Instagram'ı açın 40 helvasını yapmak zorunda kalmayayım inşallah. Instragram'ı açın."

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...