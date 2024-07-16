İntihar ettiği sanıldı, gerçek çok başka çıktı! 22 yaşındaki gencin kahreden ölümü

16 Temmuz 2024 13:06 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:18

Kök maaşı 10 bin TL altında olanlar için en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu

Kök maaşı 10 bin TL altında olanlar için en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu

Şişli Pangaltı semti Bozkurt Mahallesi’nde intihar ettiği düşünülen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş'ın cansız bedeni kıraathane önünde bulunmuştu.

İntihar ettiği ihbar üzerine gelen polis gencin öldürüldüğünü tespit etmiş ve içerideki 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

KAHREDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis yaptığı kapsamlı incelemede, Ahmet Karadaş’ın mekanında balkonunda oturduğu esnada içeriye yaşı küçük kuzenini C.K.’nın geldiğini, bir süre sonra kuzeninin silahıyla oynamaya başladığını belirledi. Yaşı küçük kuzeninin oynadığı silahın bir anda ateş aldığını ve elini delerek Karadaş’ın kalbine saplandığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’inin görgü şahidi olarak ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı, gencin kuzeni C.K. ve yaşı küçük şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.