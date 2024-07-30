İntihar paylaşımıyla bir şehri ayağa kaldırdı! Her yerde aranan kişi bakın nerden çıktı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:19
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sosyal medyada yaptığı intihar paylaşımıyla şehri ayağa kaldıran şahıs için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Boynuna ip geçirdiği fotoğrafta helallik isteyen kişinin intihar etmediği ortaya çıktı. Ekiplerin saatlerde aradığı kişi bakın nerede bulundu...
Orhangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki M.K., yaptığı intihar paylaşımıyla yürekleri ağza getirdi. Boynuna ip geçiren ve helallik isteyen şahıs ortalardan kayboldu.
AKRABASININ EVİNDE BULUNDU
İntihar edeceği düşünülen M.K. Bursa'yı ayağa kaldırdı. Arayanlar ulaşamadı, tek bir iz bile bulunamadı. Vatandaşlar ve polis ekiplerinin seferber olduğu olayda şahıs, yakınları tarafından Üreğil Mahallesi'nde bir akrabasının evinde bulundu.
M.K.'nın yakınları jandarma ekiplerine bilgi verirken, şahsın jandarmaya ifade vermeye gideceği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı