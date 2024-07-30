İntihar paylaşımıyla bir şehri ayağa kaldırdı! Her yerde aranan kişi bakın nerden çıktı

30 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:19

Ryan Reynolds namı diğer Deadpool, sosyal medyadan paylaştı: Bunu sindirmek biraz zor

Ryan Reynolds namı diğer Deadpool, sosyal medyadan paylaştı: Bunu sindirmek biraz zor

Orhangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki M.K., yaptığı intihar paylaşımıyla yürekleri ağza getirdi. Boynuna ip geçiren ve helallik isteyen şahıs ortalardan kayboldu.

AKRABASININ EVİNDE BULUNDU

İntihar edeceği düşünülen M.K. Bursa'yı ayağa kaldırdı. Arayanlar ulaşamadı, tek bir iz bile bulunamadı. Vatandaşlar ve polis ekiplerinin seferber olduğu olayda şahıs, yakınları tarafından Üreğil Mahallesi'nde bir akrabasının evinde bulundu.

M.K.'nın yakınları jandarma ekiplerine bilgi verirken, şahsın jandarmaya ifade vermeye gideceği kaydedildi.