Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe! 13 terörist öldürüldü

31 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 12:00

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

"ARA, BUL, YOK ET!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"