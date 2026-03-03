Menü Kapat
Editor
 | Yasin Aşan

Irak'a inemeyen uçakların rotası Şırnak oldu! Savaş nedeniyle havada zorunlu değişiklik

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken Irak'taki havalimanlarına iniş yapamayan uçakların yeni rotası Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı oldu. Şırnak’a iniş yapan uçaklardaki yolcular, burada işlemlerini tamamladıktan sonra karayolu üzerinden Habur Sınır Kapısı'nı kullanarak Irak’a geçiş yapıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 18:41

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 4. gününde sürüyor. Orta Doğu'da gerilimli süreç süreç devam ederken savaştan en fazla etkilenen alanlardan biri de havayolu taşımacılığı oldu.

Bölgede devam eden savaş ve güvenlik riskleri nedeniyle, Irak'ta Erbil Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayan yolcu uçakları, rotalarını Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na çevirdi. Irak'taki havalimanlarına iniş yapamayan uçaklar, Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş yapıyor.

Irak hava sahasındaki hareketlilik nedeniyle Şırnak’a iniş yapan uçaklardaki yolcular, burada işlemlerini tamamladıktan sonra karayolu üzerinden Habur Sınır Kapısı'nı kullanarak Irak’a geçiş yapıyor. Bölgedeki yoğunluk nedeniyle tarifeli seferlerin yanı sıra çok sayıda özel uçuşun da Şırnak’a yönlendirildiği öğrenildi.

ŞIRNAK'TA TARİHİ GÜN YAŞANDI

Bölgedeki zorunlu rota değişikliğinin yanı sıra Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı tarihi bir güne tanıklık etti. Erbil Havayolları tarafından icra edilen operasyonla, Almanya’nın Düsseldorf şehrinden Şırnak’a ilk direkt dış hat uçuşu gerçekleştirildi.

Erbil Havayolları'na ait uçakla Düsseldorf’tan gelen 145 yolcu Şırnak’a iniş yaparken, aynı uçak Şırnak’tan 170 yolcu alarak havalandı. Havalimanı yetkilileri ve vatandaşlar, yaşanan bu hareketliliğin Şırnak’ın bölgesel bir lojistik ve ulaşım merkezi olma potansiyelini artırdığına dikkat çekiyor.

Irak’a gitmek için Şırnak’ı tercih eden yolcular, sunulan hizmetten ve ulaşım kolaylığından memnun olduklarını dile getirirken, havalimanındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

