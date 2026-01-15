Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İran'da gerilim arttı, MSB'den 'hudut' açıklaması geldi! 'Göç tespiti yok'

Milli Savunma Bakanlığı, ABD-İran arasındaki gerilim ve bölgedeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve İran arasında 560 kilometrelik sınırın 7 gün 24 saat büyük bir özveri ile korunduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, alınan önlemler tek tek duyuruldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 12:13

Millî Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli başlıklar değerlendirildi. , 'deki son durumdan Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçağa, Komutanlığının taşıma ihalelerinden 'daki hudut güvenliğine birçok konuyu ele aldı. İran'da yaşanan gerilimlerin hudut güvenliğini etkileyip etkilemeyeceğini konusunda açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada 560 kilometrelik sınırın 7 gün 24 saat korunduğu bildirildi.

SINIR 7 GÜN 24 SAAT KORUNUYOR

560 km’lik İran hududumuzun güvenliği, bölgeden bulunan Hudut Birlikleri tarafından “Hudut Namustur” anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır.

Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır.

İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km’lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir.

Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir.

Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır.

Sınırlarımıza yönelik şu anda bir Kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir.

"TELEP EDİLİRSE DESTEK VERİRİZ"

Suriye’deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye Hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir.

Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep’in kontrolü sağlanmıştır.

Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, “tek devlet, tek ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.

NATO BALTIK HAVA POLİSLİĞİ HAKKINDA

Ülkemiz, barış döneminde hava sahasının korunmasına yönelik icra edilen Geliştirilmiş Hava Polisliği faaliyetine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu kapsamda; 06 Temmuz-15 Eylül 2021tarihleri arasında Polonya’da, 30 Kasım 2023-02 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevleri başarıyla icra edilmiştir.

Önümüzdeki döneme yönelik olarak;

Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya’da ve Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya’da icra edilmesi planlanmaktadır.

DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

C-130 uçağı kazası ile ilgili olarak; Uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetleri titizlikle devam etmektedir.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ TAŞIMA İHALELERİ İLE İLGİLİ GÖZALTILAR

Bahse konu soruşturmaya ilişkin, ilgili komutanlıkça yapılan tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlanmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan gözaltı işlemi en başından beri Bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığında kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir.

