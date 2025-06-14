Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İran’daki saldırı sonrası Türkiye için nükleer uyarı: NDK açıklama yaptı

İsrail’in İran’daki nükleer tesise yönelik saldırısının ardından “Türkiye’ye radyasyon yayılır mı?” sorusu gündeme geldi. Nükleer Düzenleme Kurumu, bu endişelere yanıt vererek Türkiye’de radyasyon seviyelerinde artış olmadığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 21:47

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), İsrail'in İran’daki Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi’ne düzenlediği saldırının ardından Türkiye’deki radyasyon seviyelerine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, 14 Haziran 2025 itibarıyla ülke genelinde herhangi bir radyasyon artışı tespit edilmediğini duyurdu.

İran’daki saldırı sonrası Türkiye için nükleer uyarı: NDK açıklama yaptı

"RADYASYON SIZINTISI YOK"

NDK’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 239 istasyonla çalışan Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) üzerinden havadaki radyasyon değerleri kesintisiz olarak ölçülüyor ve bu veriler anlık olarak kuruma aktarılıyor. Mevcut ölçümlere göre, Türkiye sınırları içinde halk sağlığını tehdit eden herhangi bir radyolojik değişim bulunmuyor.

Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) resmi kaynaklarına da yer verildi. UAEA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırı sonrası İran’daki tesis dışı bölgelerde radyasyon seviyelerinde değişiklik gözlenmedi. UAEA’nın, hem sahadaki denetçilerle hem de İran’ın düzenleyici kurumu ile iletişimde kalarak bölgeyi yakından takip ettiği belirtildi.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin 23.50 itibarıyla yaptığı açıklamada ise saldırıda yalnızca Natanz’daki yer üstü yapıların hedef alındığı, tesisin elektrik altyapısının zarar gördüğü ve çevreye yönelik radyolojik bir tehdit oluşmadığı vurgulandı. UAEA'nın gelişmeleri 7/24 esasına göre izlemeye devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi! Türkiye'nin tedbirleri ele alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orta Doğu'da füze yağmuru! İsrail-İran savaşında ikinci gün
ETİKETLER
#türkiye
#İsrail
#iran
#radyasyon
#Nükleer Saldırı
#Natanz
#Ndk
#Uaea
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.