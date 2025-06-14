İran’daki saldırı sonrası Türkiye için nükleer uyarı: NDK açıklama yaptı

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), İsrail'in İran’daki Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi’ne düzenlediği saldırının ardından Türkiye’deki radyasyon seviyelerine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, 14 Haziran 2025 itibarıyla ülke genelinde herhangi bir radyasyon artışı tespit edilmediğini duyurdu.

"RADYASYON SIZINTISI YOK"

NDK’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 239 istasyonla çalışan Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) üzerinden havadaki radyasyon değerleri kesintisiz olarak ölçülüyor ve bu veriler anlık olarak kuruma aktarılıyor. Mevcut ölçümlere göre, Türkiye sınırları içinde halk sağlığını tehdit eden herhangi bir radyolojik değişim bulunmuyor.

Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) resmi kaynaklarına da yer verildi. UAEA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırı sonrası İran’daki tesis dışı bölgelerde radyasyon seviyelerinde değişiklik gözlenmedi. UAEA’nın, hem sahadaki denetçilerle hem de İran’ın düzenleyici kurumu ile iletişimde kalarak bölgeyi yakından takip ettiği belirtildi.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin 23.50 itibarıyla yaptığı açıklamada ise saldırıda yalnızca Natanz’daki yer üstü yapıların hedef alındığı, tesisin elektrik altyapısının zarar gördüğü ve çevreye yönelik radyolojik bir tehdit oluşmadığı vurgulandı. UAEA'nın gelişmeleri 7/24 esasına göre izlemeye devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.