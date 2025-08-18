Menü Kapat
TGRT Haber

Gündem
Irmağa balık tutmaya gitmişti! Gördüğü şey karşısına şoke oldu

Manavgat'ta ırmağa balık tutmaya giden bir vatandaş, hareketsiz yatan bir ceset fark etmesi üzerine şoke oldu.

'ta ırmakta balık tutan bir vatandaş, su üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yatan kişinin, 43 yaşındaki bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Olay, Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü altındaki ırmakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için bölgeye gelen bir vatandaş, suda ceset fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Irmağa balık tutmaya gitmişti! Gördüğü şey karşısına şoke oldu

OTELDE RESTORAN ŞEFİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıya yaklaşık 5-6 metre açıkta ve kıyıdan rahatlıkla görülebilen erkek cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ırmaktan çıkarıldı. Cesedin, 43 yaşındaki Mehmet Uğur Uysal'a ait olduğu tespit edildi.

Irmağa balık tutmaya gitmişti! Gördüğü şey karşısına şoke oldu

Uysal'ın bir otelde şefi olarak çalıştığı, 4-12 vardiyasında görevli olduğu ve gece saat 24.00'te işten çıktığı öğrenildi. Mehmet Uğur Uysal'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip'in incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

